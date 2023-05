Den værst tænkelige start: Dansk selvmål i Barca-nedtur

Denne sæson har budt på en perlerække af højdepunkter for Andreas Christensen i FC Barcelona.

Tirsdagens møde med Valladolid var bare ikke et af dem.

De nykårede spanske mestre tabte 3-1, og nedturen imod bundholdet blev kickstartet af en ærgerlig dansk aktion.

Andreas Christensen fik således den værst tænkelige start på opgøret, da han headede bolden i eget net efter 83 sekunder.

Midterforsvareren forsøgte at cleare et giftigt indlæg, men det endte helt galt, da han bragede bolden ind bag sin egen keeper, Marc-André Ter Stegen, som var chanceløs i situationen.

Modsat FC Barcelona havde Valladolid masser at spille for, da klubben er i akut nedrykningsfare.

Forud for dysten lå aftenens værter placeret under stregen, men en inspirerende indsats imod de catalanske gæster fik ændret på den situation. I hvert fald for en stund.

Allerede inden pausen blev føringen fordoblet, da canadiske Cyle Larin scorede på straffespark, og da angrebskollegaen Gonzalo Plata gjorde det til 3-0 i anden halvleg, var det svært at forestille sig, at FC Barcelona kunne iscenesætte et comeback.

Robert Lewandowski forsøgte dog at sparke liv i håbet, da ligatopscoreren reducerede med få minutter tilbage af dysten.

Den polske stjernes træffer blev dog opgørets sidste, hvorfor Valladolid kravler op på en 17. plads og nu har et forspring på tre point til Getafe, som er placeret lige under stregen.

FC Barcelona har omvendt intet at frygte. Storklubben har allerede sat flueben ved mesterskabet og kan derfor gå ubekymret ind til de sidste to ligakampe i sæsonen.

Næste udfordring er Mallorca på hjemme på Camp Nou. Her får Andreas Christensen forhåbentlig en bedre begyndelse på kampen, såfremt der er genvalg til landsholdsspilleren.