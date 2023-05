Der er noget helt galt: - Han føler sig mishandlet

TV 2's tidligere Spanien-korrespondent Jeppe Krogager udlægger teksten om racisme i La Liga, efter at Real Madrid-spilleren Vinícius Júnior befandt sig i et stormvejr. Frank Arnesen husker tilbage på sin egen tid i Valencia

Utilstedelige tilråb, banankast, en hængt dukke fra en bro, abelyde.

Der foregår noget grimt i det fodboldgale Spanien i de her dage, mener den tidligere TV 2-korrespondent Jeppe Krogager.

Det har stået på i længere tid med en overskyggende stjerne i centrum af det hele.

Real Madrids brasilianske superstjerne Vinícius Júnior.

Den 22-årige angriber har gentagne gange været udsat for racisme fra flere klubbers fans i indeværende sæson, og i skrivende stund er landets sportsaviser pakket med efterskælvene fra det, der fandt sted på Mestalla i Valencia søndag aften.

Aldrig har det fået mere opmærksomhed.

Horder af Valencia-supportere råbte 'mono' - et racistisk tilråb mod en sort person - efter Vinícius, der i slutminutterne endte med at koge helt over og blive smidt ud med et rødt kort i 0-1-nederlaget.

Tilbage står den tidligere, mangeårige Spanien-korrespondent for TV 2 Jeppe Krogager og iagttager den verserende ballade.

- Det er meget, meget voldsomt det, vi ser i Spanien lige nu, og det lader til, at det hele kulminerer efter en årrække, hvor Vinícius har lidt under racistiske udfald på en lang række stadions. La Liga har i forvejen en masse udestående sager om lige netop ham her, siger Krogager, der nu er redaktør på TV 2 Nord, til Ekstra Bladet.

Der udbrød kaos, før Vinícius Júnior blev udvist. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix

Føler sig tydeligt mishandlet

Nogle af verdens allerstørste stjerner har allerede reageret, Real Madrid har reageret, Valencia har reageret, La Liga har reageret, for ifølge hovedpersonen er det hverken 'første, anden eller tredje gang. Racisme er normalt i La Liga.'

- Ligaen synes, det er normalt, fodboldforbundet gør det samme, og modstandere opfordrer til det, lød de chokerende ord fra brasilianeren.

Men at ligaen ikke tager affære over for de racistiske tilråb, er ikke rigtigt, mener Javier Tebas, der er præsident for La Liga, og som gik ind i en diskussion med Vinícius.

- Mener Spanien, at racisme er normalt?

- Der er et fodboldpublikum i Spanien, som er racistiske og opfører sig mærkværdigt her i 2023. Men jeg vil gerne understrege, at det spanske samfund ikke er racistisk, men de har en tone, som nogle gange kan opfattes konservativt forstået på den måde, at de har nogle formuleringer, der ikke er særlig 'woke', ligesom hele metoo-bølgen ikke er slået igennem, forklarer Jeppe Krogager.

- Spanien har helt grundlæggende en historie og en kultur, som afspejler sig i deres sprog, og som man som udlænding uden tvivl kan føle sig stødt over. Det er meget direkte, men jeg synes ikke, man kan sige, at spaniere er mere racistiske end danskere eksempelvis.

Flere gange var han i diskussion med dommeren. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

- Det er klart, at der er nogle fodboldfans, som kommer fra et samfund, som har mere racisme i sig end andre steder i verden. Det afspejler sig flere steder. I Barcelona, i Atlético Madrid, i Girona osv.

- Bør La Liga ikke skride yderligere ind?

- At stå at råbe abe efter en spiller er jo fuldstændigt utilladeligt, så det er der nok en hel del, der ikke mener, de gør. Særligt Vinícius. Javier Tebas er blevet kritiseret mange gange over tid for sin måde at håndtere det her problem på, selvom han mener, La Liga gør meget.

- Han har ikke formået at forklare sig godt nok offentligt - og ikke mindst til en spiller, der helt tydeligt føler sig mishandlet. Derfor kan man i den grad diskutere, om La Liga har fejlet i hele deres håndtering.

- Hvorfor er det lige Vinícius, der er endt som syndebuk?

- Nu er det jo ikke kun ham, det går ud over. Der har også været en hel del sager med andre spillere.

- Han er en antændelig ung mand. Han er en spiller, der lader sig provokere, og selvfølgelig gør han det. Det er jo modbydeligt det, fansene gør, og så er der nogle, der bruger racismen som et slags middel til at gejle hinanden op.

Efterforskes

La Liga er allerede i gang med at undersøge søndagens episode og har varslet, at man indhenter billeder og videomateriale fra kampen, mens Real Madrid har indgivet en klage til statsadvokaturen oven på begivenhederne.

Valencia vil udstede livstidskarantæner fra stadion til de skyldige, når de er fundet.

Den tidligere landsholdslegende Frank Arnesen, der fra 1981 til 1983 repræsenterede netop Valencia, fordømmer også det, han så fra skærmen.

- Det er jo desværre noget, der sker i hele verden. Vi er heldigvis kommet langt, men vi er langtfra i mål, siger han til Ekstra Bladet.

- Det havde været utænkeligt med regnbuebind og -trøjer for 50 år siden. Men det må ikke stoppe her. Vi skal videre nu. Vi skal allesammen behandles med respekt. Alle skal behandles lige. Også selvom vi er forskellige.

Frank Arnesen for den spanske klub Valencia i 1981. Foto: Heine Pedersen

- Der blev råbt 'mono' efter Vinícius. Husker du selv noget lignende?

- Jeg kan huske fra min egen tid i Valencia, da der kom en ny træner ind, at der var et naziflag blandt tilskuerne. Han bad så præsidenten om at skride ind med det samme, og det blev fjernet. Det ligger jo ikke så mange år tilbage, og jeg troede, at det allerede dengang var utænkeligt.