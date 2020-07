Der røg drømmen: - Lugter af lort!

Fodboldklubben CF Fuenlabrada er ikke tilfredse med, at de ikke får lov at spille sæsonen færdig og dermed misser muligheden for at spille playoff om at rykke op i La Liga

Den spanske fodboldklub CF Fuenlabrada har rigeligt at slås med i disse dage.

Ikke nok med at 28 af klubbens ansatte forleden blev test positiv for corona, så er klubben også blevet frataget at kunne spille en vigtig playoff-kamp om oprykning til selveste La Liga.

Det havde ellers været en stor bedrift for den forholdsvis 'lille' spanske fodboldklub.

Men forleden blev denne mulighed altså frataget af organisationen bag de to øverste fodboldrækker i Spanien. Her blev det besluttet, at klubben ikke får lov at spille deres sidste ligakamp i Segunda Division som en direkte konsekvens af de positive coronatests.

Og det er man langt fra tilfredse med hos Fuenlabrada. Derfor langer klubbens sportsdirektør, Miguel Melgar, ud efter organisationen, der traf den drastiske beslutning.

- Sagen lugter af lort. Den lugter faktisk forfærdeligt, har Miguel Melgar udtalt til Radio Marca ifølge Mundo Deportivo.

- Vi er nødt til at forsvare os selv, fordi vi ikke har gjort noget forkert. Vi har god samvittighed, og ingen af ​​os kommer og tænker, at vi går rundt med en, der er smittet med covid19, eller at vi kan blive inficeret. Vi følger strengt reglerne, uddyber sportsdirektøren, ifølge Mundo Deportivo.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mareridtet for Fuenlabrada startede i lørdsgs, da klubben meddelte, at 16 af deres spillere var smittet med corona. Det tal steg senere til 28 ansatte i klubben. Foto: Cabalar/Ritzau Scanpix

Det ser dog ikke ud til, at det bliver i denne omgang for Fuenlabrada.

På sin hjemmeside har La Liga officielt meldt ud, at Elche og Zaragoza skal mødes i den ene playoff-kamp, mens Girona og Almeria skal mødes i den anden. De to vindere krydser efterfølgende klinger i en finale om at sikre LaLiga-pladsen.

Fuenlabrada nægter dog at give op, selvom det for længst er besluttet, at holdet ikke får lov at spille deres sidste ligakamp.

- Fuenlabrada afgiver ikke muligheden for at spille mod Deportivo La Coruna. Vi har viljen til at spille, hvis det er muligt, når vores spillere er i form, skrev holdet forleden i en pressemeddelelse og uddybede:

- Vi forstår, at La Liga ikke er alene om at træffe en sådan beslutning. Beslutningen er også i hænderne på konkurrenceudvalget i RFEF (det spanske fodboldforbund, red),og CSD (den spanske sportsdomstol, red).

Nedturen for Fuenlabrada startede forrige lørdag, da klubben meddelte, at 16 spillere var testet positive for corona.

Senere røg det tal dog op på hele 28, og nu ender dette med alt sandsynlighed med at spænde ben for klubbens drømme om La Liga.

