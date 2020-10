Derfor buldrer Barca afsted igen

To kampe og FC Barcelona synes som forvandlet efter Bayern-ydmygelsen og Messi-balladen

44 dage.

Så lang tid fik legendariske Brian Clough i Leeds United i 1974, inden den engelske mesterklub smed ham på porten.

Præcis samme antal dage skulle Ronald Koeman bruge i FC Barcelona, før selv de mest hærdebrede Madrid-aviser fredag begyndte at skrive rosende om de forandringer, hollænderne har skabt i den ellers skrantende gigant ude ved middelhavskysten.

'Kunne FCK finde på at fyre Ståle?'

Fuldstændig som Clough er Koeman gået praktisk og pragmatisk til værks. Ting skulle ske, og meget kunne sikkert være gået endnu værre, hvis Messi var forsvundet.

Men hvor Clough ragede uklar med en skeptisk spillertrup og kom resultatmæssigt sløjt fra land i den engelske 1. division, synes Koemans ideer og hårde arbejde allerede at have givet gevinst.

7-0 efter solide sejre over ellers ret gode mandskaber som Villarreal og Celta Vigo er, hvad man må kalde en fornem start for et hold, der ellers var rystet i sin grundvold efter Bayern-kollapset og Messi-balladen.

Barca-jubel efter Sergio Robertos mål mod Celta Vigo. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Spansk presse noterer sig først og fremmest den fremgang, spillerne har vist i form.

Også attituden og lysten til at ville gå forrest synes forandret, skriver Marca.

Og dét er opsigtsvækkende, fordi det netop var det, der manglede mod Bayern München den skæbnesvangre aften i Lissabon.

- Mod Bayern gik det op for os, at vi ikke var særlig godt forberedt til kampe. Vi har arbejdet godt med den fysiske del i forberedelserne til denne sæson, og det er tydeligt at se allerede, siger Sergi Roberto ifølge Marca.

Udover den åbenlyse fokus på en forbedret form, er der også andre faktorer, der har været udslagsgivende for FC Barcelona.

At alle synes at tage del i det defensive arbejde, når det er påkrævet.

At Frenkie de Jong og Sergio Busquets nu spiller side om side på midtbanen.

Luis Suárez’ farvel har givet stortalentet Ansu Fati en fast plads.

Jordi Albas genkomst som én af de bedste i startopstillingen. Både offensivt og defensivt.

Philippe Coutinhos tilstedeværelse som playmaker.

Lionel Messi. Tilbage som falsk nier synes troldmanden igen at have det sjovt på banen.

Han er ganske vist ’kun’ noteret for et enkelt af Barcelonas syv mål – og det på straffespark. Men humøret er godt, og han har flere gange vist sit enorme potentiale.

- Leo er så tændt for tiden. Han løb så meget i dag, og han gav alt for holdet, sagde Sergi Roberto efter sejren i Vigo.

Sagaen om Messi og dennes uvilje mod at fortsætte i klubben efter uoverensstemmelser med ledelsen, synes at være lagt på hylden, mens han er i gang med den sidste sæson af sin kontrakt.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om succes på banen kan være medvirkende til, at 33-årige Messi ligefrem vil forlænge igen. I første omgang er fokus på træningen og de gode resultater på banen.

Næste kamp er søndag, hvor Sevilla kommer på besøg på Camp Nou.

