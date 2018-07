Derfor har Kjær særlig klausul i sin kontrakt

Senest er det kommet frem, at den danske landsholdsanfører Simon Kjær for et år siden var på ønskelisten i AC Milan. Dog valgte midterforsvareren i stedet at tage til spanske Sevilla, og der bliver han givetvis.



Et godt VM i Rusland med Danmark har dog ført til, at spekulationerne omkring spillerens fremtid har fået mere benzin på. Her er det franske klubber som AC Milan, Marseille og Lyon, der bliver nævnt som gode bud på en ny klub.



Hvis det skulle blive til noget, så vil Kjær blive en meget dyr spiller. Prisen ligger nemlig på de 300 millioner kroner, som hans frikøbsklausul lyder på, som klart vil gøre ham til den dyreste dansker nogensinde.



Det melder den spanske sportsavis Marca.



Den pris er Sevilla helt sikre på er nok til, at de kan holde bejlere fra at gøre noget med den 29-årige forsvarsspiller, der blev købt for omkring 100 millioner kroner for et år siden.



Tidligere i karrieren har Simon Kjær blandt andet spillet for FC Midtjylland, Roma og Lille.

