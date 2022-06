Derfor trækker Barca-skifte ud

Barcelona skal fjerne lønkroner og skære i lønbudgettet for at få plads til Andreas Christensen og Franck Kessié, der står klar i kulissen til at skifte transferfrit

Hvad har Frenkie de Jongs mulige skifte til Manchester United for 620 millioner kroner og Ousmane Dembeles kontraktudløb torsdag at gøre med Andreas Christensens skifte til Barcelona?

Faktisk rigtig meget.

Transferen med den danske landsholdsspiller har været længe undervejs, og det bør efterhånden kun være et spørgsmål om kort tid, før Andreas Christensen bliver præsenteret i sin nye klub.

Mandag sagde han farvel og tak efter sine ti år i Chelsea.

Andreas Christensen fik ti år i Chelsea. Nu venter han på, at aftalen med Barcelona kan offentliggøres.

Nu er han klar til at trække i en ny klubtrøje.

Men situationen er bare den, at Barcelona aktuelt står med en gæld tæt ved ti milliarder kroner og derfor skal have solgt spillere og reduceret lønudgifterne, før nye spillere kan præsenteres i den økonomisk kriseramte klub.

Derfor tyder alt på, at Andreas Christensen først bliver præsenteret, når vi er kommet ind i juli.

Det samme er tilfældet med Franck Kessié, der netop har vundet mesterskabet med Milan.

Barcelona har også længe haft en aftale på plads med ham. Og ligesom den danske landsholdsspiller er Kessié transferfri.

Så der skal ikke betales transfer til hverken Chelsea eller Milan. Til gengæld skal der falde millioner af i sign-on-fee til de to spillere for at indgå kontrakten.

Med den økonomiske krise i tankerne har Barcelona åbnet svingdøren på vid gab. Spillere skal ud, før nye kan komme ind.

Ousmane Dembele menes at være en af Barcelonas bedst betalte. Han har udløb og frigiver derved mange lønkroner, lige som klubben arbejder på at få penge i kassen og frigivet lønkroner med salgene af både Frenkie de Jong og Memphis Depay.

Ifølge spanske kilder vil Barcelona også gerne af med Martin Braithwaite, men intet tyder på, at han er villig til at droppe sin aftale, der strækker sig yderligere to sæsoner.

Andreas Christensen fik ikke den afslutning, han kunne forvente i Chelsea. Men han var alligevel med til at vinde en del titler med klubben. Nu starter et nyt eventyr med stor sandsynlighed i Barcelona. Foto: Tony Orbrien/Ritzau Scanpix

Tidligere på måneden, da han var med i landsholdssamlingen, afviste han enhver snak om en lejeaftale som en mulighed denne sommer.

Barcelona er i sandhed en klub, hvor økonomien er i ruiner.

Klubben er i færd med at reducere lønudgifterne, som er eksploderet de senere år.

Aktuelt har klubben lønudgifter på 560 millioner euro (4,2 milliarder kroner).

Det afslørede klubbens økonomiske vicepræsident Eduard Romeu for nylig.

For at sætte lønudgifterne lidt i relief, har Bayern München lønudgifter på 300 millioner euro (2,2 milliarder kroner), mens rivalerne fra Real Madrid menes at bruge 400 millioner euro (3 milliarder kroner).

Målet er, at Barcelona skal reducere lønudgifterne med svimlende 160 millioner euro (1,2 milliarder kroner), så man når ned på samme lønniveau som Real Madrid.

Andreas Christensen her i snak med Thomas Tüchel. Nu ventes Xavi at blive hans nye træner i Barcelona. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix.

Eduard Romeu har erkendt, at klubbens lønudgifter er vokset fuldstændig ud af kontrol. Og nu skal der styr på den del af forretningen.

En del af planerne handler faktisk om, at man har indført en ny lønstruktur. Og den betyder, at klubben nu vil forsøge at presse spillerne ned i løn.

Men det bliver på ingen måder nogen nem øvelse igen at skære i lønudgifterne for Barcelona-toppen.

Gerard Pique, Jordi Alba og Sergio Busquets har tilsyneladende afvist at gå ned i løn. For de har allerede været gennem den øvelse sidste år.

Mange kan måske undre sig over, hvorfor Barcelona bliver ved med at jagte de bedste spillere på markedet, når klubben samtidig slås med en svimlende gæld.

Robert Lewandowski koster 300 mio. kr. Barcelona vil gerne hente ham til klubben, selv om det er den klub med den største gæld - i nærheden af ti milliarder kroner. Foto: Swen Pfrtner/Ritzau Scanpix.

Aktuelt kæmper klubben lige nu for at lande Robert Lewandowski, der snart fylder 34 år, for et beløb i niveauet 300 millioner kroner.

Til trods for den store gæld, har Barcelona fået en håndsrækning, da den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs sidste år lånte klubben 508 millioner euro (3,8 milliarder kroner).

Beløbet skal betales tilbage over de kommende 35 år.