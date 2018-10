Desperate Real i målkrise: Nu jagter de Zlatan!

Real Madrid befinder sig i en gigantisk krise, og sidste sæsons Champions League-vindere har, med sine fem kampe uden sejr, ikke oplevet en dårligere stime af resultater siden 2009.

Rygterne er derfor også løbet hurtigt omkring cheftræner Julen Lopeteguis nært forestående fyring. Men det er ikke kun på trænerbænken, der florerer rygter om udskiftning. Også i madrilenernes angreb skal der ske noget.

Siden Cristiano Ronaldo forlod kongeklubben i sommer, har det knebet gevaldigt med at finde vej til netmaskerne for Benzema, Bale og co., og derfor er der en rutineret forstærkning på vej - og en meget navnkundig én af slagsen.

Selveste Zlatan Ibrahimovic står nemlig øverst på blokken over Reals ønskede angrebsforstækninger. I hvert fald hvis man skal tro radiostationen Cadena COPE.

Inden man slår rygtet helt hen som blot en tidlig indledning på vinterens 'Silly Season', så skal det nævnes, at det er den normalt velinformerede journalist Manolo Lama, der bringer historien om linket mellem Real Madrid og 37-årige Zlatan Ibrahimovic, der slår sine folder i den amerikanske MLS hos LA Galaxy.

Manolo Lama har næsten 500.000 følgere på Twitter, og den spanske journalist plejer at være særdeles godt informeret om tingenes tilstand i Real Madrid.

Real Madrids målkrise er blevet udstillet denne sæson, og holdet slog en grim rekord, da det ikke lykkedes at score i otte timer og et minut. Marcelo brød mønsteret, da han lørdag scorede mod Levante, men det gav ingen point til den hårdt trængte klub, da Levante rejste fra Bernabeu med en sejr på 2-1.

Zlatan Ibrahimovic har ikke glemt, hvordan man scorer mål, og statistikken med 21 scoringer i 25 kampe er ganske imponerende, selv om det er foregået i USA.

