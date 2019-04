Desværre, Barça - I får ham ikke!

I sommeren 2018 var Antoine Griezmann omdrejningspunktet i mange rygter, og franskmanden blev især sat i forbindelse med et skifte til enten FC Barcelona eller Manchester United.

I sidste ende valgte Griezmann imidlertid at skrive under på en ny lang kontrakt med Atletico Madrid, men det har ikke været nok til at få rygterne stoppet. For nylig er rygterne nemlig blusset op på ny hos blandt andre spanske Mundo Deportivo.

Men den franske stjerne forlader ikke Atletico Madrid, siger klubpræsident Enrique Cerezo. Det fortæller han til radiostationen RAC1 ifølge Football Espana.

- Han bliver ikke med 1000 procents sikkerhed. Han bliver med 2000 procents sikkerhed, lyder det kontant fra klubpræsidenten.

Cerezo fastslår fod god ordens skyld også, at Atletico Madrid ikke er i forhandlinger med Lionel Messi.

- Og vi har ikke talt med Lionel Messi. I snakker om Griezmann, men ikke Messi? Vi har ikke talt med Messi, men de to situationer er ens, fortæller Cerezo.

Griezmann, 28 år, har angiveligt en frikøbsklausul i sin kontrakt med Atletico Madrid på halvanden milliarder kroner, men den falder angiveligt til 900 millioner kroner efter denne sæson.

