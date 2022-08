Paulo Chichon, der er ekspert i spansk fodbold, mener, at FC Barcelona i øjeblikket er et galehus, hvor man hverken kan finde hoved eller hale i tingene

- Det er et galehus. Det er vanvittigt, hvad der foregår lige nu.

Situationen i FC Barcelona er kaotisk. Der er buhen og råben efter egne spillere, store problemer med lønbudgettet og registreringen af spillere.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen er en af de spillere, der endnu ikke er blevet registreret i spillertruppen.

Og bliver stopperen ikke registreret inden lørdag, hvor Barcelona starter La Liga-sæsonen mod Rayo Vallacano, kan 'AC' tilsyneladende smutte helt kvit og frit.

- Det hele handler om registreringen hos La Liga. Det er ligesom der, at problemet er. De (Barcelona, red.) må ikke registrere spillere i øjeblikket, fordi de har stadig mange penge, som de bruger på løn, siger Paulo Chichon, ekspert i spansk fodbold, til Ekstra Bladet.

Martin Braithwaite vil ikke forlade Barcelona. Foto: Alejandro Garcia/Ritzau Scanpix

Desperate efter hjælp

Derfor ønsker den spanske storklub, at spillere som danske Martin Braithwaite og den bosniske midtbanespiller Miralem Pjanić forlader Barcelona, så klubben kan få registreret de nyankomne.

Men spillerne vil ikke forlade Camp Nou, hvilket har har gjort massevis af Barcelona-tilhængere rasende.

For Braithwaite blev søndag mødt med en massiv pibekoncert fra de catalanske fans, da han løb ind på banen til en venskabskamp mod U.N.A.M fra Mexico.

Ifølge Paulo Chichon er det altså ingen tilfældighed, at Barcelona-tilhængerne reagerer på den måde.

- Det handler om, at Barcelona er i knæ, som alle godt ved efterhånden. Derfor har både diskursen og retorikken været, at alle skal give en hjælpende hånd. Så når Braithwaite ikke smutter, appelerer man jo til, at det ikke er okay, at spillerne ikke hjælper.

- Det smitter af på pressen, så de catalanske medier hater på Braithwaite, og det gør i sidste ende, at fansene tager det standpunkt, som både klubben og medierne har.

Støjen kan blive mindre, hvis Robert Lewandowski og co. gør det godt på grønsværen. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Situationen kan ændre sig

Det er altså ingen hemmelighed, at Barcelona i den seneste tid har været genstand for massiv medieomtale, hvor størstedelen af avisoverskrifterne har omhandlet det knap så gode.

Men Paulo Chichon fortæller, at situationen kan ændre sig, hvis storklubben leverer de sportslige resultater, som er forventet.

- For mig viser hele situationen, at fodbold i første omgang er, hvad der sker nede på banen. Lige nu sker der ikke noget nede på banen, fordi vi ikke har fodbold.

- Hvis Barcelona spiller godt i sæsonpræmieren, så er alt det her (kaosset, red.) mindre vigtigt, lyder de afsluttende ord fra Chichon.

Kampen på lørdag fløjtes i gang klokken 21.00 på Camp Nou. Opgøret kan ses på TV 2 Sport X.

