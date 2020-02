- Det er jo helt vildt

La Liga-kommentator Morten Glinvad kan godt se logikken i at hente Braithwaite til Barcelona, og tirsdag morgen er danskeren ifølge ham den store favorit til at blive deres Dembélé-erstatning

Det blev lige pludselig rigtig alvor med Martin Braithwaite og FC Barcelona.

For få dage siden havde det nok på mange lydt som et komisk, danskerfarvet indskud, at de i Barcelona skulle være interesserede i at hente den danske offensiv-spiller fra Esbjerg. Men medio tirsdag formiddag er det mere forventeligt, at det sker, end at det ikke sker.

Også hvis du spørger freelancejournalist og La Liga-kommentator på TV2, Morten Glinvad.

- Lige nu forventer jeg, at det kommer til at ske.

Så sikkert lød udsagnet til Ekstra Bladet tirsdag morgen fra Glinvad, der dog tog det forbehold, at det kan se anderledes ud senere på dagen.

Vildt men logisk

Men selvom handlen og Braithwaite har været genstand for mange morsomheder, mener Glinvad slet ikke, at Braithwaite og storklubben er så dårligt et match.

- Som de fleste andre havde jeg da heller ikke ligefrem gået og tænkt, at Braithwaite var en spiller med et potentiale til FC Barcelona, starter han med et smil.

- Så det er jo selvfølgelig helt vildt, men på samme tid også ganske logisk. Vildt, at Braithwaite skal til Barcelona, og at Barcelona har bragt sig i den situation, de er i nu. Men når den situation så er, som den er, så synes jeg som sagt, det er ganske logisk, at det er ham, de går efter.

Braithwaite har scoret mod flere fornemme modstandere, herunder hans måske kommende arbejdsgiver Barcelona. På dette billede jubler han over en scoring mod Real Madrid. Foto: Ritzau Scanpix

I weekenden var der flere andre spanske navne på brættet. Men ikke de helt store. Barcelona har efter de særlige spanske regler fået kompensation til at hente en spiller uden for transfervinduet, efter Ousmane Dembélé gik i stykker og blev meldt ude for resten af sæsonen. Transferen kan dog kun ske ved, at catalanerne udløser en spillers frikøbsklausul.

Samtidig har klubben, de køber spilleren fri fra, ikke en periode til selv at hente en ny spiller, og derfor snævrer det selvfølgelig feltet endnu mere ind.

Både kant og 9'er

- Jeg sagde i lørdags, hvor en masse navne var blevet hevet op af hatten, at jeg egentlig mente, det var underligt, Braithwaite ikke havde været i spil. Nu hvor det ikke kan blive den helt store satning, men et pluk fra det her middellag af spillere, så har Braithwaite jo den fordel, at han kan bruges både som 9'er og ude på kanten, vurderer Glinvad.

I weekenden var 32-årige Angel Rodigruez manden på alles læber, og i hvad der nærmest blev set som en casting forud for transferen, scorede han endda i opgøret mellem de to hold på Camp Nou. Men muligvis på grund af hans fremskredne alder blev der aldrig taget kontakt.

Og så blev det Martins tur til at komme på forsiden, mens han agent ifølge samtlige store spanske medier er i Barcelona for at forhandle. Ud fra hvad man ved lige nu, ser Glinvad Braithwaite som topkandidaten.

- Lige nu er han alles topfavorit. Så jeg forventer, det bliver ham. Men det kan selvfølgelig altid gå en anden vej.

Indtil for et par dage siden havde få, efter eget udsagn heller ikke Glinvad, regnet med, at den første dansker i Barca siden Michael Laudrup (teknisk set Ronnie Ekelund og Thomas Christiansen, hvis man tæller Barcelona B med) skulle hedde Martin Braithwaite Christensen. Men det er altså ikke noget, nogen griner af længere.

