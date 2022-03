Det her sker nærmest aldrig

Barca-spilleren Dani Alves roste Karim Benzema til skyerne, efter han sendte Real Madrid videre i Champions League med et hattrick mod PSG onsdag. En sjælden ros mellem ærkerivaler

Det er uhørt, at en spiller fra FC Barcelona roser en spiller fra ærkerivalen, Real Madrid, eller omvendt.

Men i går skete det simpelthen.

Karim Benzema scorede hattrick mod PSG onsdag aften, og han sendte dermed sit hold videre til kvartfinalerne i Champions League,. Og så valgte FC Barcelona-spilleren Dani Alves at rose franskmanden for hans tre kasser på Instagram.

'Jeg er ligeglad med, at han er fra Madrid. Sikke en spiller, sikke en spiller Benzema!! Jeg elsker den her sport,' skriver han i en instagram-story kort tid efter kampen.

Karim Benzema fik Santiago Bernabéu til at gå amok, da han stod for et vanvittigt comeback med tre kasser på 17 minutter.

Real Madrid vandt kampen 3-1 over den franske storklub, og de er nu videre i kvartfinalen.

PSG vandt det første opgør i Paris mellem de to med 1-0 og var også foran med 1-0 fra 39. minut på Bernabéu på mål af Kylian Mbappé i begge opgør. Men så kom formstærke Benzema igang.

Udover Real Madrid er Bayern München, Liverpool og Manchester City også videre til kvartfinalerne.