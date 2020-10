Det kunne have været mig

At kalde det en overraskelse, at danske Martin Braithwaite havnede i FC Barcelona, må betegnes som årets underdrivelse.

Landsholdsangriberen fik sit livs chance, da storklubben i februar stod uden angribere på grund af en ekstraordinær skadessituation, og derfor fik dispensation til at handle udenfor transfervinduet.

Dengang var Braithwaite ikke det eneste emne på Barcelona-blokken.

Blandt de andre navne var Deportivo Alaves-angriberen Lucas Perez.

Han håbede også på at kunne trække i den berømte Blaugrana-trøje, men måtte i sidste ende se sig fravalgt.

Det fortæller han nu til Mundo Deportivo.

- Ja, Barça kontaktede min agent i vinter. I sidste ende valgte de Braihtwaite. Det ville have været godt, hvis det var sket, siger Lucas Perez til avisen.

Lucas Perez må nøjes med at spille mod Lionel Messi og co. Foto: Ritzau Scanpix

I dag må Perez, der blandt andet har optrådt for Arsenal og West Ham nøjes med at spille mod Lionel Messi, Martin Braithwaite og de andre Barcelona-stjerner.

Det sker lørdag aften, når Alaves tager mod netop catalonierne.

Her er der udover Lionel Messi særligt en af gæsternes offensive esser, der imponerer Lucas Perez.

Og det er ikke Martin Braithwaite.

I stedet peger han på franske Antoine Griezmann fremfor stortalenterne Pedri og Ansu Fati, selvom Griezmann mildest talt ikke har imponeret på Camp Nou.

- Som angriber står Griezmann stærkest, men de andre er gode spillere, siger Perez, der forventer, at Antoine Griezmann langt om længe begynder at leve op til forventningerne.

- Griezmann er en af de bedste spillere i verden, men det går ikke godt for ham. Men jeg synes, han er en god spiller. Jeg tror, at han kan ende med at eksplodere i Barcelona, forudser manden, der blev vejet og fundet for let i forhold til Martin Braithwaite.

