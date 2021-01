Det ligner ham ikke! Messi med gigantisk afbrænder

Den argentinske verdensstjerne skulle have scoret til 1-3, men var alt for ubeslutsom. Se Messi-misseren her

Du kan se Braithwaite og Barcelona i Copa del Rey eksklusivt i Ekstra Bladet+.

Hvis en spiller skal have bolden for Barcelona foran mål, er der næppe tvivl om, at alle Barça-fans vil pege på Lionel Messi.

I slutminutterne af onsdagens pokalkamp mod Rayo Vallecano stod verdensstjernen dog for en at de større afbrændere, da han var helt fri foran mål.

Javel, han havde scoret til 1-1 tidligere i kampen, men derfor plejer han da også lige at være iskold på sådan en mulighed.

Men ak, sådan skulle det ikke gå. I stedet for at sparke bolden sikkert ind, forsøgte Messi sig med en dribletur og endte med at brænde.

Se den gigantiske chance i klippet øverst.

Dén plejer Messi at score på.

Hylder Barça-stjerne

Messi havde allerede udlignet til 1-1 tidligere i opgøret, inden Frenkie de Jong blev matchvinder.

Se alle mål fra Barcelonas sejr her:



Onsdagens Copa del Rey-aften bliver især husket for Sevillas spektakulære mål, hvor alle 11 spillere var på bolden med i alt 37 afleveringer, inden de scorede.

Se det vilde mål her:



Krigen om 'PC': Millionstrid i kulissen

Ville have ham: Fans sværmede om dansk komet