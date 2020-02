Det sagde Messi til mig

Drømmen er gået i opfyldelse for Martin Braithwaite, der med en solid præstation lørdag ser frem til næste kamp

BARCELONA (Ekstra Bladet): Martin Braithwaite leverede et superflot indhop, og på blot 20 minutter viste han, at han er klar til Barcelona.

Han havde afgørende fødder med i to scoringer og blev assistmager til magiske Messis fjerde scoring i 5-0-nedsablingen af stakkels Eibar.

Det var da også en glad og lettet Braithwaite, som Ekstra Bladet mødte efter kampen.

- Jeg har det rigtig godt her, og det er nogle fantastiske spillere. Jeg skal ikke gøre så meget, jeg skal bare løbe, som er det, jeg er bedst til. Mine medspillere skal nok finde mig, sagde han.

- Jeg har drømt så meget om det her, at det føles helt naturligt.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Stor opbakning

FC Barcelonas fans var på danskerens side, så snart at han trådte ind på græstæppet på Camp Nou i det 70. minut.

- At pludselig være her og få den modtagelse fra FC Barcelonas fans er fantastisk, og jeg er meget stolt.

Og så er der en person, som man ikke kan komme uden om, når man snakker Barcelona. Nemlig Messi, der scorede fire gange i storsejren.

- Han sagde tillykke til mig.

- Han er en virkelig god fyr. Han er med til, at jeg føler mig tilpas, og han er en fantastisk spiller.

- Det var fantastisk at kunne være med til at levere en assist, fortalte Braithwaite, der ikke ville vaske trøjen efter Messis kram.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Tæt på scoring

Braithwaite selv var millimeter fra at kunne komme på scoringstavlen lørdag eftermiddag. Men den sidste portion held udeblev.

- Jeg var virkelig tæt på, jeg bliver ved med at presse på. Arthur fik målet, og jeg er glad på hans vegne.

- Jeg ved, at jeg kommer til at score flere mål i fremtiden, så jeg bliver bare ved med at arbejde hårdt.

Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Det store cirkus er slut

Med præsentationen i Barcelona har der fulgt en masse pressemøder med, og der har ikke været meget tid til at fokusere på, hvad der betyder noget som fodboldspiller, nemlig sporten selv. Her har det hjulpet at komme ind i så professionel en trup som Barcelonas.

- De føles som en familie, der er taget mig ind. Jeg vil betale tilbage med rigtig gode præstationer, fortalte han og uddybede, at nu handler det kun om en ting:

- Der har været en masse cirkus omkring det, men det har ikke betydet noget for mig. Jeg har bare villet træne, og i dag fik jeg lov til at få min første kamp, og jeg glæder mig allerede til den næste.

Braithwaites næste kamp kan blive 1. marts, når FC Barcelona drager til Madrid til hadets opgør mod Real Madrid.

Følg liveopdateringen, hvor Braithwaite får stor ros fra mange parter

Se også: Fuglsang slået i spurten

Vildt sports-år i vente: Her er den billigste tv-løsning