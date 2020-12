'Det sker aldrig igen'

Rekorder er til for at blive slået, siger man. Men Lionel Messis målrekord for FC Barcelona bliver undtagelsen for reglen.

Det mener den engelske angrebslegende Gary Lineker, som forudsiger, at argentinerens 644 mål for den spanske storklub er umulige at overgå.

- For at slå Messis målrekord på 644 scoringer skal en spiller lave i gennemsnit 43 mål per sæson i 15 år ... for én og samme klub, siger Gary Lineker ifølge AFP.

Messi slog selv Pelés rekord for flest mål for samme klub, da han scorede til 3-0 i tirsdagens sejr over Valladolid.

- Ingen troede, at den rekord nogensinde ville blive slået. Og den vil aldrig blive slået igen, siger Gary Lineker.

Lionel Messi er både legende og målkonge i FC Barcelona. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Messi scorede sit første mål for Barcelona i 2005 og har i alt brugt 749 kampe på at score de indtil videre 644 mål.

Pelé brugte 757 kampe på at score sine 643 mål for Santos. Det skete i årene fra 1956 til 1974.

- Da jeg begyndte at spille fodbold, drømte jeg aldrig om at slå rekorder. Og endnu mindre den jeg har opnået i dag, skrev Messi på Instagram, efter rekorden var hans alene.

- Jeg kan kun takke dem, der har hjulpet mig gennem årene. Mine holdkammerater, min familie, mine venner og alle dem, der støtter mig hver eneste dag.

Den lille målkonge kan nu tage sigte mod en anden Pelé-rekord, nemlig den for flest landskampsmål af en sydamerikaner.

Her har Pelé rekorden med 77 for Brasilien. 33-årige Messi har indtil videre scoret 71 for Argentina.

