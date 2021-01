Det var besluttet inden

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite fik sig en uheldig hovedrolle for sin klub FC Barcelona, da han i deres 1-1-kamp mod Eibar brændte et straffespark, som altså var med til at koste dem sejren.

Det blev den danske landsholdsspiller, der skulle sparke, da Lionel Messi sad ude i den omtalte kamp. Dog var Braithwaite ikke den eneste, som har evnerne til at sparke straffespark, da både Antoine Griezmann og Miralem Pjanic også var på banen.

Nu kan den spanske radiokanal Catalunya Radio berette, hvad der lå bag, og den er ganske enkel. Det har programmet *Tot Costa' fundet frem til ved at tale med den franske offensivspillers lejr.

Her bliver der peget på, at man allerede inden kampen havde besluttet sig for, at det skulle være Martin Braithwaite, der skulle sparke straffespark, hvis det blev til sådan en mulighed - hvilket det altså gjorde.

Tidligere på sæsonen har Braithwaite da også vist sig skarp fra de 11 meter og scoret, mens en spiller som Griezmann selv har brændt et straffespark i løbet af denne sæson, og derfor skulle man ifølge radiostationen ikke have været i nærheden af at skulle sparke.

Endvidere kunne man også se, at både Pjanic og Griezmann var langt væk, mens forseelsen, som gav straffesparket blev tjekket igennem - hvor Braithwaite stod og ventede med bolden.

Nu da det blev til et brændt forsøg, så kan situationen dog have ændret sig.

Stjerne i lyn-skilsmisse

Billedet Ståle bare MÅTTE have

De tjente mest: Kong Christian på tronen

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere