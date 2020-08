- Det var en kniv i hjertet på Messi

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Det har ligget som en mørk sky over Camp Nou siden det pinlige exit til Bayern München i Champions League, men tirsdag aften blev det officielt.

Lionel Messi har meddelt klubben, han har været i, siden han var barn, at han vil væk. Men det er ikke kun klubpræsident Josep Bartomeu, som Barcelona-stjernen har set sig sur på.

- Messi afbrød sin ferie for at tage en samtale med Koeman. Koeman fortalte ham, at der ikke vil være flere privilegier længere. Alle skal arbejde for holdet.

- For Messi var det en kniv i hjertet. Han forsvarer ikke altid, men det kan du ikke sige til Messi, siger Cordula Roura, der er journalist hos Barcelona-avisen El Mundo Deportivo, til Ekstra Bladet.

Den argentinske verdensstjerne har vendt ryggen til Barcelona-ledelsen og cheftræner Ronald Koeman. Arkivfoto: Manu Fernandez/AFP/Ritzau Scanpix

Hvis argentineren ender med at forlade storklubben, vil det ikke kun koste dem dyrt inden for kridtstregerne. Derfor vil Barcelona også kun slippe ham, hvis han slår Neymars rekord som verdens dyreste fodboldspiller.

- Messi har sagt, at han vil væk. Barcelona har svaret, at det vil de ikke have.

- Barcelona har ikke råd til at miste ham, fordi så skal de genforhandle deres aftaler med Nike og alle andre. Uden Messi falder værdien af Barcelona.

- Hvis han virkelig skal væk, vil de have penge. De fik 222 mio. euro for Neymar, så de vil have mindst 223 mio. euro. Mindst en million euro mere, så han bliver den dyreste.

Hvis Messi skifter til Manchester City, bliver han genforenet med Pep Guardiola. Arkivfoto: Manu Fernandez/AP

Talt med Guardiola

Hvis det ender med at blive et adiós til Barcelona, er Manchester City et bud på en kommende arbejdsgiver.

- Manchester United har vist interesse, Inter er blevet linket til ham i mange år, og Manchester City er en mulighed med Guardiola og Sergio Agüero.

- Radio- og tv-stationener her i Barcelona siger, at Messi har ringet til Guardiola og spurgt, om Manchester City vil bruge penge på ham.

Barcelona-spillerne skal coronatestes søndag og begynder træning mandag.

- Som vi ved det, vil han ikke deltage. Han har besluttet sig, siger Cordula Roura.

Efter Messis officielle ønske om en afsked stormede flere Barcelona-fans ud på gaden for at bønfalde Messi om at blive - se billederne her.

