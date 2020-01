'Dick-pic' gav dansk landsholdsstjerne noget at grine ad

Martin Braithwaite har det godt i det spanske. I weekenden scorede han sit sjette ligamål for Leganés i 2-2-kampen mod Valladolid.

Her var alt dog ikke fryd og gammen. For i en nærkamp med Valladolids Joaquín Fernández fik spanieren lidt for godt fat i danskerens ædlere dele, hvilket fik danskeren til at slå følgende 'dick-pic' op på de sociale medier:

Her annoncerede den danske landsholdsangriber samtidig en konkurrence: Hvem kunne skrive den sjoveste tekst til billedet?

Der indløb rigtig mange sjove forslag, og Braithwaite har på sin Instagram-story kåret de tre bedste. Men han skynder sig også at sige, at han har moret sig med at læse alle forslag igennem.

Her kommer de tre vinder-forslag:

1. Når du tager med drengene ud en aften, men din kone er paranoid.

- Alle fyre i forhold har prøvet det, svarer Braithwaite.

2. Når din kone bruger tre timer på at shoppe i.

- Det kan jeg forholde mig til, skriver danskeren.

3. You shall nut pass.

Her har Braithwaite bare indsat emojier forestillende troldmænd med referencer til Gandalf fra 'Ringenes Herre'.

Her er også et par eksempler på andre sjove indslag:

- New balls, please!

- Når julen er overstået, og du ikke kan vente på påskeæg.

- He got a really good touch of the ball.

- Grib dine boller og råb 'lortet holdeeeer'.

- Behold du den der - jeg tager de to.

- Get a grip.

- You drive me nuts.

- Så kan de godt hoste, her Braithwaite.

Martin Braithwaite og Leganés ligger fortsat i La Ligas tunge ende på næstsidstepladsen med 14 point for 19 kampe. Der er dog blot et enkelt pont op til Pione Sisto og Celta Vigo, der er placeret lige over nedrykningsstregen.

I næste spillerunde, der først bliver afviklet om halvanden uge, tager Leganés imod Getafe.

