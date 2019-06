Døde i trafikulykke: Nu skifter sønnen til Real Madrid

Afdøde José Antonio Reyes' 11-årige søn går i sin fars fodspor. Han er netop skiftet til Real Madrid, som Reyes nåede at vinde et mesterskab med

Måske fodboldverdenen får en ny José Antonio Reyes at juble over.

Lørdag middag omkom den 35-årige tidligere spanske landsholdsspiller José Antonio Reyes i en trafikulykke, der også kostede en af hans fætre livet.

Reyes efterlader sig to døtre og sønnen José Antonio Reyes López, og noget tyder på, at sidstnævnte har arvet faderens fodboldevner.

I hvert fald har han gjort det så godt på ungdomsholdet i Leganés, at selveste Real Madrid nu henter ham til klubben. José Antonio Reyes spillede for Real Madrid i sæsonen 2006/07 og var med til at sikre klubben det spanske mesterskab.

Sønnens aftale med Real Madrid var på plads, inden Reyes lørdag omkom på motorvejen syd for Sevilla. Det skriver AS.

José Antonio Reyes López er angriber og har haft et fremragende år i Madrid-forstadsklubben Leganés. Holdet har netop vundet en stor national turnering i Ciudad Real.

Han blev topscorer i turnering, men José Antonio Reyes López spillede ikke finalen på grund af ulykken, der frarøvede ham sin far.

Det 11-årige fodboldtalent tog lørdag afsked med José Antonio Reyes med en rørende besked på Instagram. Den kan du læse her:

José Antonio Reyes López deltog også i den mindehøjtidelighed, der blev afholdt på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla søndag aften.

Her var Real Madrid også repræsenteret med blandt andre præsident Florentino Pérez, Emilio Butragueño og Raúl.

Mandag blev José Antonio Reyes begravet i hjembyen i Utrera. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

José Antonio Reyes nåede at spille i klubber som Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid og Benfica. Han vandt Europa League fem gange og nåede 21 landskampe for Spanien.

Han blev mandag begravet i hjembyen Utrera i Andalusien.

