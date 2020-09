Dør af grin over Braithwaite-rygte

Lionel Messi har spillet i trøjen i 12 år. Før ham var det giganter som Rivaldo og Ronaldinho, der bar den.

Før dem Michael Laudrup, Hristo Stoichkov og Romário på skift. Og før dem Luis Suárez, László Kubala, Juan Manuel Asensi og Diego Maradona.

Skal man tro den rygtestrøm, der har præget weekenden blandt fodboldfans i Spanien og resten af verden, kan næste mand i rækken meget vel blive Martin Braithwaite.

Netmediet 20minutos har tilmed skrevet en artikel om emnet, der synes at være baseret på et stadigt tiltagende rygte om, at Braithwaite skulle være gået til ledelsen i klubben og bedt om at få det nærmest helgen-agtige nummer på ryggen, når nu Messi synes at forsvinde lige om lidt.

Ingen tvivl om Braithwaites evner på en fodboldbane, men Barcelona-fansene mangler endnu at finde ud af, hvorvidt danskeren har verdensklasse-potentiale. Et mål i 11 kampe i den forgangne sæson overbeviste ingen.

Derfor morer de fleste sig over historien, der mest af alt synes at være en fjer, der er blevet til fem høns.

Messi er stadig i klubben. Det kan han ende med at være en hel sæson endnu, inden hans kontrakt udløber næste sommer. I hvert fald hvis han ikke har held og dygtighed til at komme ud af aftalen, der angiveligt skal koste ham eller en potentiel køber 700 millioner euro.

Han har for længst meldt ud, at han gerne vil væk, og søndag kom seneste bevis på, at han ikke ser sig selv i klubben meget længere, da han udeblev fra hele førsteholdstruppens coronatest.

Her dukkede Braithwaite til gengæld op.

Til BT mandag understreger han, at det ikke er sket.

- Hvad tror folk selv? Selvfølgelig går jeg ikke til klubben og beder om at få Messis nummer, det ville være så respektløst. Jeg føler virkelig, at de mennesker, der finder på den slags historier, mangler respekt over for en masse folk, siger Martin Braithwaite.

Ekstra Bladet har også rettet henvendelse til Braithwaite og hans agent for en reaktion på rygterne om trøjeønsket. De har i skrivende stund ikke reageret på vores henvendelse.



