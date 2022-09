Dolberg dukket i debut

FC Barcelona sprudlede i glimt og tog lørdag aften den tredje sejr på stribe i La Liga.

Det blev til en 3-0-gevinst ude over Sevilla, der efterhånden er presset i bunden af den bedste spanske fodboldrække.

Med sejren er Barcelona oppe på andenpladsen med ti point i fire kampe. Kun Real Madrid har gjort det bedre med 12 point som rækkens førerhold.

Barcelona har vundet de seneste tre ligakampe med en målscore på 11-1.

Sevilla har blot et enkelt point i bunden af rækken, og det begynder at lugte af krise i den andalusiske klub.

Barcelona dominerede og kom foran 1-0 efter 21 minutters spil.

Angriberen Robert Lewandowski chippede bolden mod mål, og den blev clearet af en Sevilla-spiller lige ud i hovedet på Raphinha, som headede den i det tomme bur.

Barcelona-angriberen Robert Lewandowski scorede et enkelt mål i sejren over Sevilla lørdag aften. Foto: Jose Breton/Ritzau Scanpix

Ti minutter før pausen fordoblede Lewandowski føringen, da polakken tæmmede bolden med brystet og i luften bankede den i mål. Assisten stod Jules Kounde for.

Thomas Delaney, som lørdag fyldte 31 år, blev skiftet ind fra anden halvlegs start for Sevilla, men den danske landsholdsspiller kunne ikke ændre synderligt på tingenes tilstand.

Fem minutter efter pausen øgede Barcelona-stopperen Eric García til 3-0 efter endnu et perfekt oplæg fra Kounde.

Den pressede Sevilla-træner Julen Lopetegui sendte derefter Kasper Dolberg på banen, og den danske landsholdsangriber fik dermed sin debut efter skiftet fra Nice på et lejemål.

Mens der kom to danskere på banen for Sevilla, så blev Andreas Christensen siddende på bænken hos Barcelona i hele kampen.

Efter at være startet inde for Barcelona i de første to kampe i sæsonen, er det ikke blevet til spilletid for Andreas Christensen i de seneste to kampe.