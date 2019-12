DR-profil skifter til konkurrent

Henrik Fallesen bliver fra 2020 en del af TV2 Sports nye store satsning på fodbold på den nye kanal TV2 Sport X, som går i luften i begyndelsen af det nye år.

Det bekræfter TV2 i en pressemeddelelse.

Fallesen, der er mest kendt for sine mange kommenteringer hos DR Sporten, kommer fra en stilling som freelancer hos selvsamme kanal, mens han også har været en fast stemme hos StriveSport, som TV2 har opkøbt rettighederne fra.

- Henrik Fallesen er indbegrebet af vores dna, hvor høj faglighed kombineres med godt selskab. Hans store erfaring som kommentator og reporter på både tv og radio betyder, at jeg i nogen tid har set ham som en oplagt kandidat i forbindelse med vores transmissioner, siger Kristian Hyldgaard, der er chef for TV2 Sport og TV2 Sport X.

TV2 har i forvejen opkøbt rettighederne til at sende en masse topfodbold fra den spanske La Liga og den italienske Serie A.

Den nye kanal, TV2 Sport X, går i luften 4. januar 2020, og det bliver med flere kendte ansigter som en fast del af fodbolddækningen.

Hos TV2 har man nemlig også ansat Mads Junker som fodboldekspert. Mads Junker kommer fra et job som fodboldekspert hos Discovery Networks, mens han også er kendt for at have været en fast del af ekspertpanelet under fodboldslutrunder for DR.

I alt udvides TV2 Sports team med seks nye ansigter. Blandt andet John Bisgaard og Morten Glindvad, der ligesom Henrik Fallesen er hentet ind som kommentator på La Liga og Serie A.

Henrik Fallesen har sin sidste opgave for DR nytårsdag, når der sendes den traditionsrige skihopkonkurrence fra Garmisch-Partenkirchen.

Se også: Spansk domstol frikender 36 spillere i matchfixingsag

Se også: Slipper ikke: Real Madrid-stjerne i fedtefadet

Se også: Ikon sætter rekord