Drama efter El Clasico: Omklædningsrum smadret

FC Barcelona med danske Martin Braithwaite på holdet tabte søndag aften El Clasico-opgøret mod Real Madrid med 0-2 på udebane, og efter kampen har der tilsyneladende været behov for at få afreageret for spillerne fra den catalanske storklub.

Det skriver den spanske sportsavis AS.

Her bliver det beskrevet, at omklædningsrummet var smadret fuldstændig efter nederlaget. Derudover skulle turen hjem til Barcelona have været helt som en begravelse efter skuffelsen på Santiago Bernabéu, fortæller en kilde avisen.

Danske Martin Braithwaite i en duel med Real Madrids Casemiro. Foto: Javier Soriano / Ritzau Scanpix

I opgøret havde Barcelona ellers mulighederne for at slå til og få scoret i flere omgange, men bolden kom ikke ind. Derimod havde Real Madrid køligheden foran mål, da Vinicius Jr. og Mariano Diaz i den sidste del af kampen fik scoret to gange.

Braithwaite kom ind efter 69 minutters spil af kampen, som samtidig blev hans første optræden i et El Clasico.

Resultatet betyder desuden, at Barcelona har mistet førstepladsen til Real Madrid. Nu er hovedstadsklubben ét point foran Barcelona i topduellen.

TV: Martin Braithwaite om sin rolle i Barcelona: Jeg skal ind og være mig



