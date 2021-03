Drama: Nu er han anholdt

Tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu, og klubbens nuværende administrerende direktør, Oscar Grau er mandag blevet anholdt. Det skriver Marca

Det sker i forbindelse med, at det spanske politi har ransaget FC Barcelonas stadion mandag for at finde yderligere information på 'Barca-gate'. En sag, der breakede sidste år om at blandt andet Bartomeu skulle have orkestreret smædekampagner mod klubbens egne spillere på sociale medier.

