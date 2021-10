Dramatisk afslutning koster Atlético dyrt

Atlético Madrid var torsdag aften involveret i en højdramatisk kamp i La Liga.

Foran 2-1 mod Levante styrede de forsvarende spanske mestre mod sejren, men mod slutningen faldt korthuset sammen.

Først blev Atlético-træner Diego Simeone bortvist for at have brokket sig, og kort efter fik Levante et straffespark efter et VAR-gennemsyn.

Dommer Pablo Gonzalez Fuertes vurderede, det var strafbart, da en Atlético-spiller ramte bolden med armen i feltet.

Det efterfølgende straffespark udnyttede Enis Bardhi til at udligne fra 11-meterpletten for anden gang i kampen.

Halter en anelse

Og som om det ikke var nok, fik Levantes Rober Pier efter slutfløjtet sit andet gule kort for at vise sin utilfredshed med dommeren.

Atlético Madrid havde taget føringen to gange.

Tilbagevendte Antoine Griezmann bragte gæsterne på 1-0 efter 12 minutter, og efter Bardhis første mål bragte Matheus Cunha Atlético på sejrskurs for anden gang med et kvarter igen. Men det rakte ikke til sejr.

Pointtabet betyder, at Atlético Madrid med 19 point halter en anelse efter i den tætte topstrid.

Real Sociedad fører den bedste spanske fodboldrække med 24 point efter en sejr på 2-0 over Celta Vigo torsdag. Baskerne forfølges af trioen Real Madrid, Sevilla og Betis, som hver har 21 point.