Dramatisk afslutning

Det holdt hårdt, men til sidst fik FC Barcelona sikret sejren, da holdet søndag besøgte bundholdet Alaves i La Liga.

Efter en uskarp og usammenhængende indsats sørgede Frenkie de Jong til sidst for, at det blev til tre point til Barcelona, da han scorede med blot et par minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Dermed blev det altså til en pligtsejr på 1-0 over Alaves, som ligger næstsidst i tabellen. Barcelona er placeret på femtepladsen, nu med 15 point færre end ærkerivalerne Real Madrid på førstepladsen.

Martin Braithwaite så hele kampen fra Barcelonas bænk. Danskeren fik torsdag comeback for Barcelona efter at have siddet ude med en knæskade siden slutningen af august.

Alaves overlod hurtigt initiativet til Barcelona, som sad tungt på bolden. Det kunne hjemmeholdet gøre uden de store konsekvenser, for Barcelona kæmpede gevaldigt med at komme til chancer.

Det burde ellers ikke være et problem mod Alaves, der ikke har vundet i La Liga siden starten af november. Men kvaliteten af det fodbold, som Barcelona leverer for tiden, er som bekendt ikke, hvad den har været.

Kampen fortsatte i samme rille efter pausen. Alaves rørte nærmest ikke bolden, men stillede sig tilbage og lod Barcelona løbe panden mod muren.

I et forsøg på at ruske op i tingene sendte Barcelona-træner Xavi midtbanetalentet Nico på banen. Men det førte ikke til nogen forløsning.

I stedet begyndte Alaves at vise tænder, men heller ikke hjemmeholdet havde skarpheden, når det gjaldt.

Med et par minutter tilbage reddede Frenkie de Jong så Barcelona fra en fiasko. Hollænderen fik serveret bolden helt fri foran mål af Ferrán Torres og svigtede ikke.