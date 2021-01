Du får det hele i Copa del Rey

Den spanske pokalturnering byder på de største stjerner, danske profiler, sensationer, et stykke historieskrivning og mest af alt: God fodbold. Og du kan få det hele på ekstrabladet.dk

For andet år i træk byder Ekstra Bladet op til en stribe kampe med de største stjerner i spansk fodbold, når vi viser et bredt udsnit af kampene fra Copa del Rey.

I løbet af den næste uges tid vil både Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Real Madrid og FC Barcelona være på programmet, når de spiller deres respektive 1/16-finaler i turneringen.

Følg alle kampene direkte her

Alle storhold er naturligvis favoritter, da de møder mindre hold fra de næstbedste rækker, men spørg bare klubber som Atlético Madrid og Sevilla, hvordan det gik i sidste sæson.

Her blev de ellers så stærke cup-mandskaber, der har støvsuget Europa League for pokaler de sidste mange år, sendt ud af hold, der på papiret skulle være langt dårligere.

Og for at det ikke skal være løgn, er Atlético ude af turneringen, inden det for alvor er blevet sjovt. Cornellá, der nu møder FC Barcelona, vandt 1-0 i en relativt jævnbyrdig kamp i forrige runde og skabte den største overraskelse hidtil i årets turnering.

FC Barcelona træder ind i turneringen nu, og det må siges at være sandsynligt, at Martin Braithwaite får en god portion spilletid, efter han igen er røget på bænken i La Liga. Daniel Wass og Jens Jønsson, der er uundværlige i Valencias og Cádiz’ startformationer, må også ventes at få spilletid i den kommende runde.

Og så er der en bonus, der aldrig er set før i turneringens lange historie: To finaler! På 14 dage.

For sidste års finale mellem Athletic Club og Real Sociedad, er udsat på grund af corona. Til 4. april. Og denne sæsons finale skal spilles 18. april.

Begge finaler får du med et Plus-abonnement.

Sådan spilles turneringen

1/16-finaler: 16.-21. januar

1/8-finaler: 26.-27. januar

Kvartfinaler: 2.-3. februar

Semifinaler: 9.-10. februar – og returkampe 2.-3. marts

Finale: 18. april

Sidste sæsons finale mellem Athletic Club og Real Sociedad spilles 4. april

Sidste sæsons finale mellem Athletic Club og Real Sociedad spilles 4. april

