Dummer sig på pressemøde - drømmer om Real Madrid

Selvom Paul Pogba tilsyneladende befinder sig som en fisk i vandet, efter at Ole Gunnar Solskjær overtog roret efter José Mourinho hos Manchester United, så har den franske stjerne ambitioner, som rækker videre end Old Traffor og Premier League.

Det kom den farverige midtbanespiller til at afsløre, da han onsdag stillede op til pressemøde for det franske landshold.

Her slap det nemlig ud af Pogba, at han - ligesom mange andre - har ambitioner om en dag at kunne trække Real Madrids hvide trøje over hovedet. Det skriver fodboldmagasinet Goal.

- Som jeg altid har sagt, så er Real Madrid en drøm for alle. Det er en af de største klubber i verden. Der er også Zidane som træner, og det er en drøm for alle, der holder af fodbold, lød det fra Paul Pogba, der straks efter gød olie på vandene i forhold til de Manchester United-fans, der måtte undre sig over stjernens overraskende udmelding.

- Lige nu er jeg i Manchester. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, og jeg er glad for at være i Manchester United, sagde den franske stjerne, som sammen med resten af Frankrigs verdensmestre spiller i Moldova på fredag.

Paul Pogba havde en meget vanskelig første halvdel af sæsonen, mens Mourinho stadig stod bag roret i Manchester United. Her var Pogba flere gange sat af holdet, og blev ved flere lejligheder rygtet væk.

Og selv om han har spillet en central rolle i Ole Gunnars Solskjærs succesfulde regime i klubben - og har rost nordmanden i høje toner - så ser han tilsyneladende ikke sin fremtid på længere sigt hos 'De Røde Djævle'.

Om Real Madrid så bliver den fremtidige arbejdsgiver, må tiden vise.

Det ventes at Zinedine Zidane vil købe stort ind til sommer, hvor store navne som Eden Hazard og ikke mindst danske Christian Eriksen flere gange er blevet sat i forbindelse med et sommerskifte til den spanske storklub.

