Durmisi tæt på oprykker

Riza Durmisi er efter sigende på vej tilbage til spansk fodbold.

Den danske venstre back har i løbet af sommeren været sat i forbindelse med et comeback til Brøndby IF, men det ser altså ikke ud til at ske.

I stedet skal han efter alt at dømme et smut tilbage til Spanien, hvor Cadiz er meget tæt på at leje ham fra Lazio.

Det skriver lokalmediet Canal Amarillo.

Riza Durmisi blev allerede sat i forbindelse med Cadiz for et par dage siden, og ifølge Canal Amarillo er en handel stort set på plads.

Cadiz har nemlig sagt farvel til David Carmona, og det giver Cadiz plads til at hente danskeren.

Cadiz, der er oprykkere i La Liga, har tidligere denne sommer også hentet danske Jens Jønsson.

Tidligere har Riza Durmisi haft succes i spansk fodbold, hvor han spillede for Real Betis, før han skiftede til Lazio i 2018.

I den italienske klub har han imidlertid døjet med skader og ikke fået meget spilletid, hvorfor han i sidste sæson også var udlejet til OGC Nice.

Her nåede han dog heller ikke at spille meget, inden coronakrisen satte en stopper for Ligue 1-sæsonen.

Spurs-spiller til Spanien

Guardiola og Bielsa enige: Det var smukt

'Kunne FCK finde på at fyre Ståle?'