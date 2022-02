Dybt skuffende for Barcelona

Efter en positiv periode kom FC Barcelona søndag lidt ned på jorden, da holdet spillede 2-2 hos lokalrivalerne Espanyol.

Barcelona fik en drømmestart, men Espanyol slog tilbage og lignede en vinder, inden indskifteren Luuk de Jong udlignede efter 96 minutters spil.

Begge hold fik en mand smidt ud i en ophedet slutfase med flere grimme tacklinger og en ophedet atmosfære.

Barcelona ligger nummer fire i La Liga med 15 point op til førerholdet Real Madrid. Espanyol er nummer 13.

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite så hele kampen fra bænken.

Efter kun godt 75 sekunders spil kom Barcelona foran med 1-0.

Et angreb var egentligt ved at løbe ud i sandet, men venstreback Jordi Alba fik slået bolden i feltet, hvor den 19-årige Pedri upresset satte foden på bolden og scorede sit andet sæsonmål.

Uden at sprudle satte Barcelona sig på spillet, og nye folk som Adama Toure og Ferrán Torres bød begge med uforløste chancer inden pausen.

Espanyol viste sig frem i glimt, og efter 39 minutter huggede hjemmeholdets midtbanespiller Sergi Darder til med en flot afslutning fra kanten af feltet, som sad lige uden for Marc-Andre Ter Stegens rækkevidde.

Barcelona jublede igen ti minutter inde i anden halvleg, da teenageren Gavi tacklede sig frem til en chance, som han hamrede i mål via overliggeren.

Men glæden varede kort, for kampens dommer valgte at annullere scoringen for offside efter at have konsulteret VAR.

I stedet blev det 2-1 til Espanyol efter 65 minutter. Målscorer Sergi Darder lagde en dyb bold over Barcelona-forsvaret, som Raul de Tomas sparkede ind bag Ter Stegen.

Barcelona-træner Xavi forsøgte sig med en stribe offensive indskiftninger, men først efter en nervøs og ophedet slutfase, hvor Espanyols Nico Melamed og Barcelonas Gerard Pique blev smidt, faldt udligningen.

Velspillende Adama Traoré slog bolden i feltet, hvor Luuk de Jong steg til vejrs og reddede et point til Barcelona.