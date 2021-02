Dystre udsigter for Braithwaite

At Barcelona i øjeblikket blot er nummer tre i La Liga og ni point fra førstepladsen, skyldes i høj grad, at Ronald Koeman ikke har fundet løsningen helt i front.

Det skal der laves om på til sommer, skriver den Barcelona-baserede avis El Mundo Deportivo.

Lionel Messi er traditionen tro topscorer med 15 kasser, men derefter følger Antoine Griezmann med blot seks af slagsen efter 22 runder.

Derfor kigger økonomisk trængte Barcelona mod transfermarkedet til sommer, hvor flere specifikke navne bringes i spil til at konkurrere med Griezmann og danske Martin Braithwaite.

To af de oplagte kandidater er Manchester Citys Sergio Aguero og Lyons Memphis Depay. Begges kontrakter udløber til sommer og kan derfor hentes uden transfersum.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lionel Messi og Sergio Aguero kan blive holdkammerater i Barcelona til sommer. Klubben kan også ende uden nogen af dem. Foto: PILAR OLIVARES/Ritzau Scanpix

Avisen spekulerer i Agueros nære venskab med Lionel Messi, men spørgsmålet er fortsat, om han er at finde i klubben næste sæson. Aguero vil samtidig være 33 år til den tid, og med hans skadeshistorik in mente er det næppe en langtidsholdbar løsning.

Memphis Depay er ikke den mest oplagte spidsangriber, men Koeman vil gerne have fingre i sin landsmand, fordi han også kan benyttes på andre positioner, hvis Barcelona ender med at åbne checkhæftet for endnu en angriber.

Barcelona styrtbløder: Skræmmende gæld

Ronald Koeman skulle ifølge avisen være varm på Inters Romelu Lukaku, mens sportsdirektør Ramon Planes har et godt øje til belgierens angrebsmakker Lautaro Martinez.

Men så er prisen sandsynligvis på et niveau, hvor catalanerne får svært ved at være med - den nuværende økonomiske situation taget i betragtning. Ligesom det er tilfældet med norske Erling Haaland, som også skulle stå højt på Koemans ønskeliste.

Artiklen fortsætter under billedet..

De dyre løsninger findes i Milano, hvor Inters to angribere næppe bliver nemme at lokke væk. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaites vej til spilletid kan med andre ord blive noget længere end nu. Spanske medier har flere gange indlemmet danskeren i en større planlagt udrensning, men hovedpersonen har hver gang afvist at ville væk. Hans kontrakt løber til sommeren 2024.

Billedet mudres gevaldigt af, at præsidentvalget i klubben er udskudt til marts, og det derfor er uvist, om Joan Laporta, Victor Font eller Toni Freixa står med magten til den tid.

Barcelonas gæld skulle ifølge spanske medier være vokset til små syv milliarder kroner. Det kan du læse mere om her.

- Messi er ikke et problem

10 minutter koster 37 millioner

De tjente mest: Kong Christian på tronen