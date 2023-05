Efter 18 år er det slut: Legende forlader storklub

Det er en mand med legendestatus i Barcelona, som nu takker af.

Spanske Sergio Busquets siger nemlig farvel til storklubben inden næste sæson. Han nåede hele 18 af slagsen.

Det meddeler den 34-årige midtbanespiller selv i en video på sociale medier og på Barcelonas hjemmeside.

- Tiden er inde til at meddele, at det her bliver min sidste sæson hos Barcelona. Det har været en uforglemmelig rejse, indleder han.

- Siden jeg var barn, har jeg været inde til kampe eller set dem på tv. Jeg drømte altid om at spille i denne trøje og på dette stadion. Og virkeligheden har overgået mine drømme.

- Men alt har en begyndelse og en slutning, og selv om det ikke har været en nem beslutning, mener jeg, at tiden er kommet, siger Sergio Busquets i videoen.

Midtbanespilleren har spillet 718 kampe og scoret 19 mål for klubben. I sin tid i Barcelona har han blandt andet været med til at vinde otte spanske mesterskaber, tre Champions League-titler og syv pokaltitler.

Busquets er anfører for Barcelona-holdet, som for tiden kæmper for at lukke kampen om det spanske mesterskab.

Meget skal da også gå galt for catalonierne, hvis de med fem kampe igen skal smide forspringet på 13 point til de nærmeste konkurrenter fra Atlético Madrid.

Lykkes det at hive guldet hjem, kan Busquets altså bryste sig af ni nationale mesterskaber.