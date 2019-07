Efter flopsæson - klubber bejler til Sisto

Efter en kuldsejlet sæson i Spanien for danske Pione Sisto ser det ud til, at han kan være på vej videre fra Celta Vigo, hvor han ikke selvskrevet til en startplads.

Således er klubbens sportsdirektør, Felipe Minambres, i medierne med en udmelding om, at der interesse for den 24-årige wing. Problemet er bare, at ingen er villige til at betale, hvad den formsvage landsholdsspiller koster.

- Pione kommer tilbage på mandag og har nogle muligheder for at skifte klub. Vi må se, om der kommer et interessant tilbud. Sandheden er, at der er mange forespørgsler, men der har ikke været noget tilbud, der tilfredsstiller Celta, siger Minambres til eldesmarque.com

Se også: Før grinede de af Sisto: Nu er stjernen alvorligt bekymret

Fra Sistos egen lejr er man anderledes tavs om den unge danskers fremtid.

- Lige nu kommenterer vi helst ikke det, de udtaler sig om, lyder det fra Sistos agent og bror, Angelo Sisto, til Ekstra Bladet.

Han ønsker desuden ikke at kommentere, hvorvidt Pione Sisto er at finde på klubbens træningsbane mandag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sisto har spillet 21 landskampe for Danmark og scoret et mål. Foto: Ricardo Moraes / Ritzau Scanpix

Sistos store selvmål: Vil ikke træne med landsholdet

Ifølge Celta Vigos sportsdirektør skal der en ændring til fra Sistos side, hvis han kan slå sig fast i klubben igen.

- I sidste ende skal den største ændring komme fra ham selv. Ikke fra andre. Når det går mindre godt, tænker man nogle gange, at man gør det godt, og det er andre, der har et problem. Men sådan er det ikke denne gang, siger han.

Vigo-mediet, Faro de Vigo, beretter om, at interessen for Sisto kan stamme fra engelske Southampton. En klub, der allerede har to danskere spillere i skikkelse af Pierre Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard på græs.

Se også: Sisto på 'ekstrem diæt': Nu advarer ekspert

Ændrede vaner

Har man fulgt med på Sistos sociale medier den seneste sæson, har man været vidnet til et par underlige tiltag, som den tekniske dygtige fodboldspiller har udfordret sin krop med.

Blandt andet havde han en periode på 21 dage, hvor han udelukkende spiste frugt.

25 kampe fik Sisto sidste sæson for den vestspanske klub med to mål og en enkelt assist til følge.

Se også: Sisto vækker opsigt: 'Den mest hadede person i Danmark'

Superliga-stjernens uhyggelige barndom: Voksede op med sult, vold og drab

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette

Det store løntjek: Det tjener U21-drengene