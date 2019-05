Efter gigantisk nedtur: Blodbad på vej i Barcelona

Barcelona gik benhårdt efter succes i Champions League, men det endte med exit i semifinalen efter et storslået comeback af Liverpool, da de vendte 0-3-nederlaget fra den første kamp til en samlet sejr på 4-3.



Nu ser det ud til, at Barcelona kommer til at have en travl sommer, hvor op mod ti spillere kan være på vej væk fra den catalanske storklub. Det skriver den spanske sportsavis AS.



Tre af dem er mere eller mindre 100 procent sikre, og det drejer sig om Kevin Prince Boateng, Jeison Murillo samt Thomas Vermaelen, hvor de to førstnævnte slutter deres lejemål af, mens den belgiske forsvarsspillers kontrakt udløber.



Dernæst kan en spiller som Jasper Cillesen være på vej videre, da han ikke vil have endnu en sæson med splinter i bagdelen. Det skulle være til at klare for Barcelona at sælge ham, mens det er anderledes for Coutinho, som også bliver nævnt. Her lyder prisen på omkring 750 millioner kroner, hvilket næsten kun er muligt i Premier League.



Den næste spiller i rækken er Samuel Umtiti, der har mistet sin plads i startopstillingen til Lenglet efter en skadesramt sæson. Derudover kan en spiller som Matthijs De Ligt fra Ajax gøre, at han får endnu sværere ved at få spilletid i næste sæson, hvis hollænderen altså kommer.



Malcom er også en spiller, som kan være på vej videre, hvis der kommer et godt tilbud på ham, og så forlyder det nu også, at Ivan Rakitic kan være på vej væk for at åbne op for yngre spillere. Her skulle det særligt være en sikkerhed, at hvis Ernesto Valverde er færdig som træner i klubben, så er kroaten det også.



Endelig er der Rafinha og Denis Suarez, som man regner med at være spillere, som man kan få solgt forud for den kommende sæson.

