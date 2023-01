Efter grimt brud: Nu viser han kæresten frem

Så blev det officielt.

Gerard Pique og Clara Chia Marti danner par.

I hvert fald hvis man skal tro flere internationale medier, der efterhånden godt tør at lægge to og to sammen, efter den nu tidligere fodboldspiller lagde et billede af sig selv og Clara Chia Marti på Instagram.

Dannede par siden 2010

Gerard Piques kærlighedsliv har fået ekstra megen opmærksomhed, fordi han siden 2010 har dannet par med den populære musiker Shakira. Sammen har de to børn.

Shakira og Gerard Pique var et af de største kendispar i verden, indtil de blev skilt i sommeren 2022, efter det kom frem, at fodboldspilleren var Shakira utro med sin elskerinde, Clara Chia Marti. Som altså nu er har fået status af kæreste i stedet ...

Bruddet mellem Shakira og Gerard Pique har udviklet sig til en grim saga i offentlighedens søgelys, hvor de to stjerner ikke har gjort meget for at skjule deres kontroverser.

Annonce:

Stikpiller

Bl.a. synger Shakira om bruddet på nummeret Bzrt Music Sessions, Vol. 53.

- Du byttede din Ferrari til en Twingo. Du byttede dit Rolex til et Casio, synger den colombianske sangerinde.

Pique tog til genmæle i en opsigtsvækkende video, hvor den 35-årige spanier kører rundt i en Renault Twingo, der er det bilmærke, som Shakira disser ham med på det føromtalte nummer.

Stikpillen kommer ikke lang tid efter, at Gerard Pique under en liveudsendelse også viste sit nye Casio-ur og blandt andet fik sagt, at det 'ville holde resten af livet' ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Ekstra Bladets nye Superliga-podcast 'Sladderligaen' med Michel Wikkelsø Davidsen og Sture Sandø. Lyt med herunder eller i din podcast-app.