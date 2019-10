Efter kaos: Nu er det nyt om El Clásico

Lørdagens spanske fodboldbrag mellem FC Barcelona og Real Madrid er blevet udsat grundet den anspændte politiske situation i Catalonien. Nu er en ny kampdato fundet, skriver spanske medier.

Ifølge blandt andet Diario Sport er klubberne og turneringskomitéen blevet enige om, at kampen skal spilles onsdag 18. december.

Begge klubber havde angiveligt nævnt 18. december som den optimale dato for kampen på Camp Nou, mens ligaledelsen gerne så kampen spillet før.

Men det bliver altså, som klubberne har ønsket.

De spanske medier skriver, at ligaledelsen muligvis vil forsøge at få omgjort beslutningen om kampdatoen i retten, fordi man står til et økonomisk tab på tv-rettigheder.

At flytte kampen fra en lørdag til en onsdag umuliggør at lægge spilletidspunktet så tidligt, så det er rettet mod det kinesiske marked. Og det kommer til at koste penge.

Lørdagens kamp stod til at skulle spilles klokken 13.

Kæmpe kaos rammer El Clásico

Storby brænder: Nu truer det årets kamp

Ny udvikling i sag om brand-attentat