Efter ny episode: Nu har han fået nok

Gareth Bale har længe været rygtet væk fra Real Madrid, og nu melder en spansk journalist, at waliseren har fået nok af at være der

I sommers lignede Gareth Bale en mand, der skulle til kinesisk fodbold.

Den 30-årige waliser endte med at blive i Real Madrid, men efter denne sæson vil han væk.

Det er den normalt troværdige spanske journalist, Guillem Balagué, der melder om Bales humør til AS.

Flere skader har tidligere holdt stjernen ude af truppen, men for tiden har det ikke været årsagen til den manglende spilletid.

Før sidste uges opgør mod Club Brügge i Champions League kom Bale for sent til stadion.

Han var blevet bedt om at møde op, selvom han ikke var udtaget til truppen på trods af sin skadesfri tilstand.

Det skulle angiveligt være dråben, der fik bægret til at flyde over for angriberen, der nu ønsker at forlade Real Madrid.

Gareth Bale har længe været rygtet væk fra Real Madrid, og nu er han selv interesseret i et skifte. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Waliseren har ellers tidligere udtrykt ønske om at blive hos Los Blancos til trods for de mange rygter, der har sendt ham væk fra klubben.

I slutningen af august kunne træner Zinedine Zidane meddele, at Bale ønskede at blive i klubben, og han desuden ville komme til at spille en vigtig rolle denne sæson.

Det skulle vise sig at være kort tid, han ønskede at blive.

Bale kom til Real Madrid som den dyreste spiller nogensinde i 2013 for en pris på 725 millioner kroner.

Dengang blev han dyrere end sin daværende holdkammerat Cristiano Ronaldo, der kom til den spanske hovedstadsklub for 675 millioner kroner fire år tidligere.

På trods af de adskillige rygter og spekulationer, der florerer i Real Madrid omkring særligt Bale og Zidane, ligger klubben øverst i La Liga foran ærkerivalerne fra FC Barcelona.

