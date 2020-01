Efter skideballe: Her er Sistos straf

Pione Sisto har fået en straf af Celta Vigo-træner Óscar Garcia , efter at danskeren i seneste kamp viste sin utilfredshed med at blive skiftet ud

Pione Sisto var sur - og træner Óscar Garcia var sur.

Sådan lå landet søndag aften, da Sisto blev skiftet ud efter en god times spil, da Celta Vigo tog imod Eibar. Den beslutning var danskeren ikke enig med træner Garcia i, og det lod han skinne igennem.

Garcia tildelte ham en skideballe og sagde på det efterfølgende pressemøde:

- Der er aldrig nogen, der kan lide det, når man som spiller bliver skiftet ud, men han behøver ikke at vise det til alle - specielt ikke ham, når vi ved, hvor han var henne for to måneder siden.

- Jeg har allerede taget mig af det, og vi vil snakke videre om det i klubben for at se, hvad der skal ske, sagde Óscar Garcia.

Den snak har de nu haft i Vigo-klubben, der har fundet en passende straf til den danske wing.

Han skal simpelthen betale en middag til hele truppen. Det skriver den lokale avis Faro de Vigo.

Straffen blev overdraget på træningsanlægget A Madroa tirsdag, da spillerne mødte op efter en fridag mandag.

Her gjorde klubben det klart, at episoden nu var ude af verden, og at Sisto altså slipper med at give en middag.

Sisto selv kommenterede hverken episode eller straf, men han lagde kort efter træningen et enkelt billede op på sin Instagram-profil med et billede af klubbens logo:

Dermed er der åbenbart lagt låg på den sag, men det bliver spændende at se, om det også har haft sportslige konsekvenser for den 24-årige dansker.

Det finder vi ud af lørdag, når Sisto & Co. tager til Valencia.

Her skal Celta Vigo forsøge at spille sig væk fra nedrykning, mens Valencia i den anden ende af tabellen skal forsøge at spille sig ind i top seks, der udløser kvalifikation til europæisk fodbold.

