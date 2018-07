Eftertragtet af storklub: Simon Kjær-agent indrømmer interesse

Den italienske landsholdsspiller Leonardo Bonucci bliver for tiden sat i forbindelse med et skifte til Juventus, og det har medført, at rygterne om en eventuel erstatning i Milan er begyndt at rulle. Her er den danske landsholdsanfører Simon Kjær blevet nævnt.



I et interview med Goal.com slår Kjærs agent, den tidligere landsholdsangriber Mikkel Beck, fast, at der ikke venter et skifte. Dog kan Mikkel Beck fortælle, at Simon Kjær tidligere har været i Milans søgelys.



- Jeg har rygterne, men jeg har ikke talt med AC Milan i de seneste dage. Jeg kan dog sige, at AC Milan viste interesse for Kjær sidste sommer, men i sidste ende valgte han at spille for Sevilla, siger Beck og fortsætter:



- Jeg er ikke overrasket over rygterne. Når man spiller på så højt niveau ved VM, som Simon (Kjær red.) gjorde som landsholdsanfører for Danmark, så er det naturligt, at der opstår spekulationer i pressen. Andre klubber vil sikkert også rette fokus på ham, siger Mikkel Beck.



Agent Beck peger desuden på, at Simon Kjær er glad for at spille for Sevilla i en så stor liga som La Liga, og at klubben er meget ambitiøs. Derudover er Simon Kjær i gang med opstartssæsonen, og at han er klar til en stor sæson.



Foruden Milan har Marseille og Lyon også været nævnt, da han i sin tid i franske Lille fik opbygget et særdeles godt ry.

