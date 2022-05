Eftertragtet dansker foran gylden aftale

Jens Jønsson står frit til at forlade Cadíz og score karrierens største aftale.

Det står klart, efter danskeren i den netop overståede sæson strandede på 22 kampe for La Liga-klubben.

Det betyder, at klubbens automatiske forlængelse ved 25 kampe ikke bliver aktiveret.

- Jønsson havde nogle betingelser i sin kontrakt, og de er ikke blevet opfyldt, så nu er han en fri spiller og kan gøre, hvad han vil.

- Han fortsætter ikke hos os, siger sportsdirektør Esteban Ortiz til Radio Marca.

Jens Jønsson var i vinter i spil til et skifte til Valencia som afløser for Daniel Wass, men den overgang blev ikke til noget.

Det ligger imidlertid stadig i luften, at den transferfri dansker kan tage det eftertragtede skifte til La Mestalla.

– Jeg er da glad og stolt over, at Valencia er interesseret, og det vidner om, at det jeg har gjort hernede ikke er helt sort. Jeg tager det som et skulderklap. Det er jo en kæmpe klub og et naturligt skridt op.

– Det vil 100 procent også være en mulighed for at konkurrere om en plads i VM-truppen til efteråret, og det er et kæmpe mål for mig at få VM på cv’et. Og en storklub a la Valencia, sagde Jens Jønsson i starten af året til Campo.

Valencia kommer dog ikke til at sikre sig den danske landsholdsbobler uden konkurrence.

Ekstra Bladet hører om bred interesse for danskeren, der mødes af interesse fra de fem største ligaer i Europa.

Umiddelbart ligger det dog til, at en fortsat karriere i Spanien prioriteres højest.