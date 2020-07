Ejendomsmatador i USA

Ved siden af sit arbejde som fodboldspiller i FC Barcelona har den danske stjerne Martin Braithwaite gang i en karriere som ejendomsmatador.

Sammen med sin onkel og morfar råder han nemlig over ejendomme for et ukendt millionbeløb i USA.

Trioen består af onklen Philip Michael, der er entreprenør og ejendomsmægler samt bosiddende i New York, hans morfar, Frede Christensen, som er tidligere direktør hos HTH Køkkener. Og så er der altså Martin Braithwaite.

Hele evendomseventyret begyndte for Martin Braithwaite i 2017, da han sammen med sine to nævnte familiemedlemmer ville opføre en boligejendom til studerende og nyuddannede i millionbyen Philadelphia i staten Pennsylvania.

Derfor flyttede onklen til USA, hvor han stiftede firmaet New York Equity Group (NYCE), der på daværende tidspunkt havde en pengetank på hele 162 millioner kroner, der var direkte rettet med ejendomsprojektet.

På daværende tidspunkt rendte den danske landsholdsspiller selv rundt i franske Toulouse, hvor han var en af holdets store profiler. Han var dog allerede klar over her, at man måtte se længere ud i fremtiden end fodboldkarrieren.

- Som fodboldspiller tænker man også på, hvad man skal leve af, når karrieren stopper, og projektet her sammen med min onkel og morfar er noget helt særligt for mig, fortalte Martin Braithwaite dengang til JydskeVestkysten.

I et længere interview med Euroman er Martin Braithwaite igen blevet spurgt ind til sine investeringer i ejendomme i USA. Her fortæller han endnu en gang, hvor meget ejendomsprojektet betyder for ham.

Martin Braithwaite ved allerede nu, hvad han skal lave, når fodboldkarrieren slutter. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

- Philip ringer til mig, når vi skal diskutere idéer, strategier og nye opkøb. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan lave et projekt med min onkel, som er lige så dedikeret til sit job, som jeg er til fodbold. Jeg vil gerne have, at mine penge arbejder for mig, og ejendomme er en god ting at investere i. Det giver mig en passiv indkomst og min familie en økonomisk sikkerhed, når det en dag er slut med fodbold, siger danskeren til Euroman.

Vil hjælpe udsatte

Den 29-årige danske Barcelona-stjernes eventyr i det amerikanske er da heller ikke gået ubemærket hen. Således skrev det anerkendte erhvervsmedie Forbes tidligere på året en længere artikel om Braithwaites investering i ejendomme.

Også det store medie CNBC har beskrevet, hvordan den 29-årige esbjergenser er ved at skabe sig et navn i USA. Og der er da også et klart formål for Martin Braithwaite med projektet. Han vil være med til at hjælpe udsatte og specielt mørke mennesker i USA med at få lettere adgang til boliger, skriver CNBC.

Ifølge mediet fortæller angriberen nemlig, at han ønsker at blive involveret endnu mere i projektet, så han kan give en hjælpende hånd med, og han ser derfor også sig selv have en stor andel i ejendomsvirksomheden om ti år, når fodboldkarrieren er lagt på hylden.

Det er da heller ikke ligefrem penge, Martin Braithwaite mangler. Ifølge flere spanske medier tikker der nemlig et sted mellem 15-22,5 millioner kroner ind på danskerens konto om året, mens han spiller for Barcelona. Alt dette er vel og mærke uden diverse bonusser, der kan komme oveni.

Løn-fest: Mangemillionær i Barcelona

Inden da tjente danskeren omkring 14 millioner kroner om året i Leganes, hvor han var en af holdets største stjerner.

Martin Braithwaite har en glorværdig karriere bag sig. I 2013 blev han solgt fra Esbjerg til netop Toulouse, og i 2017 rykkede han til engelske Middlesbrough, hvor han dog ikke opnåede den store succes.

Det medførte et skifte tilbage til Frankrig, hvor han i 2018 tog turen til Bordeaux på en lejeaftale. I 2019 skiftede Martin Braithwaite så til Leganes, inden han tilbage i februar nåede det absolutte højdepunkt i karrieren ved at skifte til mægtige Barcelona, hvor han stadig optræder i dag.

