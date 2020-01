Eksklusivt på Ekstra Bladet: Barcelona eller Braithwaite?

Endnu en aften vil Ekstra Bladet forkæles plus-abonnenter med spansk fodbold i verdensklasse.

Og torsdag aften må siges at være ugens højdepunkt. Der vil både danskere og danskerbødler på sendeplanen, når to af ugens mest interessante kampe sparkes igang klokken 19 og 21.

19:00: Barcelona - Leganes

Mægtige FC Barcelona bliver værter for aftenens første kamp, hvor danske Martin Braithwaites kumpaner fra Leganes venter dem.

Nedrykningstruede Leganes har haft en smule mere tur i den på det seneste, og efter en lang sejrstørke har de nu vundet tre og spillet tre gange uafgjort i de seneste syv kampe. Ikke mindst takket være en hurtig dansker fra Esbjerg, der for alvor har vist målnæse og giftighed i de seneste vintermåneder. Madrid-forstadsklubben bankede sig komfortabelt videre fra seneste runde med en 0-4 sejr over Murcia og vil helt sikkert give den fuld skrue mod giganterne på Camp Nou.

Med Barcelona plejer man at vide, hvad de står for. Men i kølvandet på en nylig trænerfyring og en meget usikker sekstendedelsfinaleindsats kan det ikke udelukkes, at årets turnering lever op til løfterne nok en gang og leverer endnu en overraskelse.





Martin Braithwaite har fået gang i målscoringen i det spanske. Her fejrer han en scoring fra et tidligere opgør på netop Camp Nou, hvor han vil håbe at gentage succesen i aften. Om det bliver nok til at lægge pres på catalerne, vil aftenen vise. Foto: Ritzau Scanpix

21:00: Mirandes - Sevilla

Mirandes ligger og roder i midten af Segunda Division og burde være en overkommelig modstander for Sevilla under normale omstændigheder. Men pokalstemningen kan som bekendt gøre noget ved selv de største stjerner og mest lusede amatører. Lusede amatører er de bestemt heller ikke, og det fik Pione Sistos Celta Vigo at mærke i sidste runde. Burgos-klubben viste tænder og vandt over de lyseblå La Liga-modstandere med 2-1 og går nu efter en endnu større sensation.

Gæsterne fra Sevilla ligner lige nu de stærkeste konkurrenter til Barcelona og Reals tilbagevendte tosomhed på toppen af spansk fodbold. Sydspanierne skal en længere tur nordpå i landet og vinde en kamp, hvor der nærmest kun er noget at tabe. Alligevel vil de rødhvidstribede med Jesus Navas og Luuk de Jong i spidsen gå efter at gøre deres pligt og hoppe videre til kvartfinalerne, hvor det for alvor begynder at blive sjovt.

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona og Real Madrid her (Pakken giver også adgang til VM-boksning lørdag og Atlantic Cup med Brøndby, FCK og AGF)