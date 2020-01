Eksklusivt på Ekstra Bladet: Se Atletico i aften

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid her.

I aften skal flere af Europas største stjerner igen i spil i den spanske pokalturnering - og med lidt held vil der også komme et dansk bidrag i form af genopstandne Pione Sisto.

I hvert fald bliver det med dansk publikum, da Ekstra Bladet som de eneste tilbyder streaming af alle storholdenes opgør i turneringen.

Torsdag aften fortsætter Ekstra Bladets dækning af Copa del Rey, der i år bliver spillet i et nyt format. Modsat andre år er der ingen returkampe, og derfor opfattes turneringen som mere uforudsigelig end hidtil.

Som det også blev nævnt i går, er det nye tiltag med til at give mere spænding over de 90 minutter ifølge ekspert i spansk fodbold Morten Glinvad. Vi gentager hans pointe:

- Det er ikke noget nyt, at Real Madrid og Barcelona skal møde hold fra den tredjebedste række. Den store forskel er, at de nu skal afgøre avancementet over en enkelt kamp. Det skaber en spænding, og det bliver lige pludselig meget realistisk, at der kan komme en overraskelse, siger Glinvad.

Der vil altså være klassisk pokalstemning med snublende storhold og smæk for skillingen i hver kamp på tapetet. Ingen returkamp, ingen kære mor.

Det blev tydeligt i går, hvor mægtige Barca driblede på kanten af et katastrofalt exit på Ibiza.

21:00: Leonesa - Atletico Madrid

Diego Simeones hårde hunde er ikke lige så hårde og barske at rende ind i, som de har været for år tilbage, men der er stadig bid i de madrilenske hunde. I aften må den skadesplagede hovedstadsklub sætte sin lid til særligt Alvaro Moratas offensive kvaliteter samt midtbaneprofiler som Jao Felix og Saul.

Klubben har et feltlazaret af sårede stjerner og skal undvære navne som Diego Costa, der har siddet ude siden november, Thomas Lemar siden december, og oven i det er Jose Maria Gimenez, Koke og engelske Kieran Trippier gået i stykker i løbet af januar.

De tilbageværende skal en tur til det nordvestspanske, nærmest bestemt Léon, hvor de skal op imod upåagtede Deportiva Leonesa fra den tredjebedste række. Leonesas eneste sæson i La Liga ligger godt 64 år tilbage i 1956, og ikke mange danskere vil nikke genkendende til nogle af efternavnene på deres holdliste.

Men for et hold, der skal ud i sæsonens med afstand største kamp og med stemmebåndene fra stadionets godt 13.000 udfyldte pladser i ryggen, kan der ske ting ting og sager.

Simeone vil omvendt håbe på, at tropperne kan rejse sig oven på weekendens nederlag mod upåagtede Eibar, en kamp, hvor det blev tydeliggjort, at de mange skader gjorde ondt.

Sisto er begyndt at spille fodbold igen for Celta efter at være gået sportsligt under jorden siden den for ham mislykkede VM-slutrunde i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

19:00: Mirandes - Celta Vigo

Tidligere på aftenen kan man håbe på dansk spilletid, når Celta skal møde CD Mirandes fra Segunda Division. Det kører ikke ligefrem for den tidligere meget for den tidligere danskerklub, der nu kun har Sisto på holdet.

Klubben ligger på den gale side af nedrykningsstregen, men set fra den lyse side er Pione Sisto begyndt at spille igen. Det blev sågår i seneste runde af Copa del Rey til et mål for den tidligere så dominerende driblekonge fra Herning.

Klubben læner sig stadig op ad det tidligere Liverpool-flop Iago Aspas' målnæse, der dog er ved at svinde ind og indtil videre kun har snydt syv ligamål ud i sæsonen. Nytilkomsten af Rafinha fra Barcelona har heller ikke kunnet ændre på de store problemer.

Mirandes ligger på en tiendeplads i Segunda Division og vil formentlig give de lyseblå kamp til stregen. De kan trods alt meget vel ende med at tørne ud i samme række efter sæson.

