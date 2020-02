Eksklusivt på Ekstra Bladet: Se Barca og Real i aften

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona og Real Madrid her.

Der er smæk for skillingen i Copa del Rey.

I gårsdagens kampe blev Villarreal fældet af topholdsdræberne fra tredjebedste række, Mirandes, som i ottendedelsfinalen også nedlagde Sevilla.

Og i mandagens enlige cup-dyst blev Valencia overraskende overmandet af Granada - og to mål fra deres egen tidligere angriber Roberto Soldado.

Men det bedste fra kvartfinalerne er gemt til torsdag aften, når giganterne Real Madrid og FC Barcelona skal i aktion mod henholdsvis Real Sociedad og Athletic Bilbao.

Ekstra Bladets + viser begge kampe - og på papiret er der lagt op til en fest.

19:00: Real Madrid-Real Sociedad

Aftenens første opgør kan blive rigtig interessant af flere grunde. Den Real Madrid-ejede norske komet Martin Ødegaard skal med sit holde gæste Bernabeu. Baskerne har været suveræne indtil videre i cuppen, hvor de heller ikke er stødt på den stærkeste modstand. I aften står de over for en hård opgave mod Zidanes giganter, der dog må undvære en del stjerner i aften. Gareth Bale, Eden Hazard, Dani Carvajal, Casemiro og Lucas Vázquez er ikke en del af franskmandens 19-mandstrup, så derfor vil Sociedad formentlig lugte blod.

21:00: Athletic Bilbao-Barcelona

I aftenens anden kamp skal Barca et smut forbi Baskerlandet. Bilbao med midtbanegeneral Raul Garciá i spidsen har fedtet sig videre til kvartfinalen efter to straffesparksafgørelser, men vil formentlig være ekstra tændte forud for aftenens fornemme besøg. De niendeplacerede rød/hvid-stribede skal møde et Barcelona-hold, der fortsat skal undvære Ousmane Dembele og også den knæskadede spydspids Luis Suarez, der gik i stykker i januar.

