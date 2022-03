Ekspert om Braithwaite: - Det er kritisk

Martin Braithwaite kom tilbage fra en længerevarende skade i slutningen af januar, men siden har det knebet med at få spilletid for FC Barcelona. Det er bekymrende, vurderer ekspert

Det startede som et eventyr, da Martin Braithwaite mod alles forventning blev hentet til FC Barcelona.

På grund af skader og udfordringer i offensiven fik danskeren masser af spilletid og fik også nettet på afgørende tidspunkter til Barca-fansenes begejstring.

Men efter en flyvende start for Barcelona i indeværende sæson med to mål i sæsonåbneren af La Liga blev han kort tid efter skadet. En skade, der har holdt ham ude indtil slutningen af januar.

Og med Xavi som ny træner og nye offensive kræfter ser det sort ud for Braithwaite, vurderer en ekspert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Braithwaite ved siden af Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele og Oscar Mingueza. Foto: Abert Gea/Ritzau Scanpix

Bænkevarmer

Fodboldkommentator for TV 2 Sport Morten Glinvad ser Martin Braithwaites nuværende situation i Barcelona som den mest kritiske, siden han kom til klubben.

- Lige nu spiller han ikke nogen rolle. Der er et godt stykke vej til, at han kommer til at spille nogen betydningsfuld rolle for Barcelonas hold. Det er første gang, hvor man for alvor må sige, at han står et langt stykke fra holdet, siger han.

Braithwaite blev skadet 30. august 2021, og han er først blevet klar 20. januar 2022. Siden sin retur har han kun spillet 12 minutter i otte kampe for Barca på tværs af alle turneringer.

Han fik 12 minutter i nederlaget til Athletic Bilbao i Copa Del Rey.

Morten Glinvad bliver for alvor bekymret, når man ser på de mange muligheder, Xavi har haft for at få Braithwaite i gang igen.

- Det er bekymrende, at Xavi på intet tidspunkt har vurderet, at Braithwaite skal have noget spilletid i flere af de seneste kampe, hvor de har vundet stort og scoret mange mål, og kampen måske har været afgjort med 20 minutter tilbage.

- Der har været masser af muligheder for Xavi til at få Braithwaite i gang, men det har han fravalgt, siger han.

Kamp om spilletid

FC Barcelona har oprustet gevaldigt offensivt - både i sommer og i januarvinduet. Memphis Depay, Luuk de Jong, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang og Adama Traoré er kommet til klubben siden sommer, og det har betydet, at den danske kantspiller må se langt efter en plads på holdet.

De nyindkøbte har fået en god start for de blå- og rødstribede. Især Adama Traoré er hurtigt kommet ind og blevet en profil, og Aubameyang har allerede banket bolden i netmaskerne fem gange i seks kampe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pierre-Emerick Aubameyang blev et af januarvinduets helt store transfere, da han skiftede fra Arsenal til Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Til sammenligning scorede han kun syv mål i 15 kampe for Arsenal i indeværende sæson, inden han blev solgt.

Luuk de Jongs nye rolle på holdet gør det også svært for Braithwaite, mener Glinvad.

- De Jong har fået den her jokerrolle, som kunne have været Braithwaites, men den ligger hos hollænderen nu.

- Hvis ikke situationen ændrer sig, så skal han kigge efter en ny klub til sommer, siger han.

Glinvad understreger dog, at der stadig kan nå at ske mange ting for Barcelona og Braithwaite, og at intet er afgjort endnu.

- Vi må vente med at vurdere hans fremtid til begyndelsen af maj.

FC Barcelona møder søndag Elche i La Liga. De ligger i skrivende stund nummer fire i tabellen - 15 point fra førerholdet, Real Madrid.