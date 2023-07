Ekspert om Braithwaite-protest: - Skidt og desperat

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite har tirsdag sendt chokbølger gennem spansk fodbold.

Braithwaite rykkede ned med Espanyol i sidste sæson til landets næstbedste række, Segunda Division, og nu har den danske angriber forladt klubbens træningslejr i protest - til stor forargelse i klubben og de spanske medier.

Det er en beslutning, der viser, at Martin Braithwaite er desperat, siger Paulo Chichon til Ekstra Bladet.

Han dækker spansk fodbold indgående i blandt andet podcasten Lyden af La Liga.

- Det her stiller Martin Braithwaite i en meget skidt situation. Det sender et signal om desperation fra hans side, siger Paulo Chichon.

Braithwaite har scoret ti kasser for Espanyol. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Vil ikke tillade det

Over for TV 2 Sport tog Espanyols sportsdirektør, Fran Garagarza, kraftig afstand fra den danske landsholdsspillers handling.

- Vi forventer forklaringer. Vi er meget skuffede, og vi vil ikke tillade det, sagde han tirsdag til TV 2 Sport.

Et hurtigt kig på sociale medier viser da også, at klubbens fans er rasende på Martin Braithwaite.

'122 års historie kommer før enhver spiller. Hvis ikke du respekterer Espanyol, så betal hvad du skal betale og skrid', skriver en bruger i et opslag på Braithwaites Instagram-profil efterfulgt af to emojis af langefingre.

'Du fortjener ikke at være i denne klub. Forsvind så langt væk som muligt', lyder en anden kommentar.

Paulo Chichon har da også svært ved at se for sig, at Martin Braithwaite har en fremtid i klubben.

- Man kan ikke vide sig sikker. Han har været elsket af klubben og været en af de helt store profiler. Efter det her har jeg svært ved at se, at han har en fremtid i klubben, men det er svært at vide med sikkerhed, siger han.

Brændte broer

Paulo Chichon fortæller, at Martin Braithwaites protestaktion ikke falder i god jord i de spanske medier.

- Folk synes, det er dårlig stil. Det er meget voldsomt, at han selv pakker sit tøj og går.

Har han brændt broer i andre spanske klubber?

- Nej, det tror jeg ikke. Den bro, der er brændt, er Espanyol. Men spanske medier har i forvejen haft udset Martin Braithwaite som syndebuk, da han sidste år ikke ville forlade FC Barcelona. Det, synes jeg dog, var uretfærdigt.

Chichon påpeger, at flere La Liga-klubber kunne have interesse i at hente danskeren.

- Sidste år viste Celta Vigo interesse i ham, og jeg tror bestemt, at han kunne være interessant for en række klubber, siger han.