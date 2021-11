Ekspert om Xavi-ansættelse: - Timingen er ret smart

Paulo Chichon, ekspert i spansk fodbold, mener, at tidspunktet for ansættelsen vil gavne Xavi Hernández

Klublegenden Xavi Hernández er blevet udpeget til at redde Barcelona midt i en katastrofal tid i Catalonien.

Xavis ansættelse kommer i kølvandet på fyringen af Ronald Koeman, der efter længere tid med svingende resultater måtte tage afsked med Barcelona, og nu skal Xavi altså begynde på oprydningsarbejdet efter den hollandske træner.

Det bliver i en tid, hvor den spanske topklub ligger og roder rundt på en ottendeplads i La Liga, og i Champions League befinder man sig på en andenplads med blot to point ned til Benfica, der ånder dem i nakken.

Det kommer ikke som en overraskelse for ekspert i spansk fodbold Paulo Chichon, at trænervalget er faldet på netop Xaxi. Chichon påpeger nemlig over for Ekstra Bladet, at Barcelona i øjeblikket har brug for at sælge en historie om tålmodighed og et nyt, ungt projekt, som kun den tidligere Barcelona-spiller kan stå til ansigt for.

Derudover siger eksperten, at selve timingen for ansættelsen vil gavne Barcelonas tidligere nummer seks.

- Timingen er ret smart. Man er kommet langt nok ind i sæsonen til, at han (Xavi, red.) har god tid til at arbejde. Barcelona kan ikke forvente de store titler fra ham i denne sæson, så han har fået ekstra arbejdstid, siger Paulo Chichon til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Hvis Xavi var kommet ind fra starten af sæsonen, skulle han levere mere.

Xavi nåede at spille 767 officielle kampe for Barcelona. Her ses han i jubel efter en scoring mod ærkerivalerne fra Real Madrid tilbage i 2004. Foto: Paul Hanna / Ritzau Scanpix

Ingen Haaland eller Sterling

Xavi har en lang historie i Barcelona som spillende midtbanegeneral. Den nu 41-årige træner nåede at spille 767 officielle kampe for den catalanske klub, og hans mangeårige erfaring i forhold til taktik og rolle på banen har blandt andet ligget til grund for, at Xavi nu bliver den nye sherif på Camp Nou, mener Paulo Chichon.

Hvad kan vi forvente, når Barcelona spiller næste kamp med Xavi ved roret?

- Det bliver et Barcelona-hold, der vil spille 4-3-3, som de gør. Og så vil de spille hurtigt, dynamisk, underholdende og være modige. Det bliver meget af det, man på spansk kalder sensationes - de fornemmelser, man ser, når Barcelona spiller.

Hvilke spillere tror du, at Xavi har i kikkerten ude for Barcelona?

- Jeg tror mere, det handler om salg og ikke køb. Han vil satse på de unge talenter, som Koeman har ført frem. Og så er det vigtigt at spillere som Coutinho og Dembele får vist sig frem, så de kan sælges.

- Jeg tror ikke, at han (Xavi, red.) vil hente spillere som Haaland eller Sterling.

Xavis første opgave bliver lørdag, når Barcelona gæster Celta Vigo på Abanca Balaidos.