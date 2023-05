Ekspræsident: - De ville bare have dem i omklædningsrummet

Den tidligere Espanyol-præsident Joan Collet langer hårdt ud efter FC Barcelonas spillere, da de valgte at fejre deres 27. mesterskab i midtercirklen på Estadi Cornellà-El Prat.

Det fortæller Viaplays mangeårige ekspert i spansk fodbold Luna Christofi til Ekstra Bladet.

Barcelona-spillerne fik kun kort lov til at fejre mesterskabet på banen, inden de måtte spurte mod spillertunnellen med flere vrede Espanyol-fans i hælene.

Ifølge Luna Christofi udtaler Joan Collet til spansk radio, at FC Barcelonas fejring anses som en provokation mod Espanyol.

- Hvis de tidligere spillere Xavi, Iniesta og Puyol havde været på banen, ville det ikke være sket, fordi de har en smule forståelse, siger han og tilføjer:

- Hvad ville der være sket, hvis Madrid havde fejret titlen i Barcelonas felt?

Joan Collet (venstre) var præsident i Espanyol mellem 2012 og 2016. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Skyldes flere ting

Joan Collet, der var præsident i klubben mellem 2012 og 2016, hævder samtidig, at fansene slet ikke var ude på at angribe spillerne.

- De ville bare have dem til at gå i omklædningsrummet, fortæller han.

For at forstå, hvorfor flere fans reagerede som de gjorde, er det væsentligt at kigge på flere facetter.

Det slår Luna Christofi, der kalder baneinvasionen for fuldstændig vanvittig, fast.

Først og fremmest skal man forstå, at klubberne er glødende ærkerivaler, og kampen i går viste meget godt, hvordan klubberne står lige nu.

Samtidig er der noget ydmygende ved, at FC Barcelona vælger at fejre mesterskabet i midtercirklen, når Espanyol efter nederlaget meget vel kan ende med at rykke ned.

- Det er FC Barcelona, der vinder mesterskaberne og Espanyol, der ikke rigtig kan følge med, fortæller hun.

Luna Christofi har arbejdet inden for fodboldverden i over 30 år. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Og så er det to Barcelona-klubber, så der er også nogle politiske stridigheder.

F.eks. har FC Barcelona modsat Espanyol længe kæmpet for selvstændighed til Catalonien.

- Og så markerer Barcelona sig jo ved at være Catalansk, mens Espanyol mere er spansk, siger Luna Christofi.

