Ekstra Bladet på Camp Nou: 'Han er ikke god nok'

Lad os bare være ærlige.

Selv om Martin Braithwaite har været på det danske landshold, rejst fodboldeuropa tyndt og haft en hæderlig karriere, så er han, når man tager de internationale briller på, ikke på øverste fodboldhylde.

Men alt peger på, at han snart skal spille i de forreste geledder med en af historiens mest markante skikkelser på grønsværen og i en klub, der oftest kun henter spillere i absolut topklasse.

Messi og Braithwaite i FC Barcelona. Tyg på det. Hvem havde troet det? Ikke mange andre end Braithwaite selv havde nogensinde turde drømme så stort, så vildt. Nogen vil endda kalde det urealistisk.

Et propfyldt lazaret hos træner Quique Setién og en dispensation fra det spanske fodboldforbund har alligevel åbnet døren for, at Martin Braithwaite fra Esbjerg snart kan kalde sig FC Bacelona-angriber. De bordeaux-blå står klar med, hvad der svarer til 141 millioner kroner.

Braithwaite er angiveligt tæt på at skifte til Barca. Foto: Tariq Mikkel Khan

Talte over sig

Ekstra Bladet har mandag igennem været til stede ved den mægtige hjemmebane Camp Nou, hvor man gør alt for at holde kortene helt tæt til kroppen.

Alligevel formåede en kvindelig medarbejder at tale over sig.

- Vi har fået at vide, at der kommer en ny spiller. Vi ved bare ikke hvornår. Om det bliver i denne uge eller næste uge. Det ved vi ikke, siger kvinden, der lignede en, der sagde noget, hun ikke skulle have sagt.

Mads, Heidi, William og Walter fra Hjørring er skeptiske omkring Braithwaites muligheder for succes i Barcelona. Foto: Tariq Mikkel Khan

Braithwaite deler vandene

Langt fra alle har den samme holdning til, om de tror på, at danskeren bliver et hit hos de spanske mestre.

Vurderingen er klar fra familien fra Hjørring. Braithwaite og FC Barcelona bliver ikke et lykkeligt forhold.

- Det er da vildt. Det må være en stor oplevelse form, lyder de første ord fra faren Mads.

Tror du, at han har niveauet til at skulle gøre sig her?

- Overhovedet ikke! Ham den unge de har (Ansu Fati, red.) er jo længder bedre end Braithwaite. Og han er kun 17 år.

- Jeg kender ikke meget til ham, men hvis de har troen på ham, så man han være god, siger Sam fra England. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som en af de få ikke-danskere, vi møder, har Sam fra Derby i England faktisk hørt om Martin Braithwaite før. Dog ikke meget.

- Jeg ser det at have spillet i Middlesbrough og så komme til Barcelona som et kæmpe skridt. Middlesbrough spiller i Championship, og Barcelona er Champions League-vindere og et af verdens bedste hold.

- Det virker en smule desperat. Jeg kender ikke meget til ham, men hvis de har troen på ham, så må han være god.

Tror du på ham?

- Når man tænker på, at han har spillet for Middlesbrough, så nej.

Karim fra Marokko er positiv med hensyn til Braithwaites muligheder for succes på Camp Nou. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anderledes positivt stemt er Karim, der netop er kommet ud af fanshoppen med sin søn og kone, da Ekstra Bladet fanger ham.

Sønnen vil ikke være med til interviewet, da han er Real Madrid-fan, men farmand Karim er ikke tvivl.

- Det bliver godt. Det bliver rigtig godt.

- Velkommen Braithwaite, siger han med det største smil, mens han sender to tommelfingre i luften.

- Jeg kender ham ikke, men jeg glæder mig til at se ham i aktion, siger spanske Victor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv om skridtet fra Leganes, hvor Braithwaite i skrivende stund er på kontrakt, til FC Barcelona er kolossalt fortjener han en chance.

Sådan er vurderingen fra den spanske Barcelona-fan Victor.

- Alle er velkomne, til trods for at de har spillet en Madrid-klub. Det er intet problem.

- Jeg kender ham ikke, men jeg glæder mig til at se ham i aktion, siger han, inden han ruller videre på sit skateboard.

