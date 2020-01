EM-joker? Sisto med sand drømmekasse

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid her.

EM-joker for Danmark ved EM 2020? Svaret rykker tættere på 'ja' end det har været i lang tid.

Det var ikke godt under VM i 2018, og siden da har Pione Sisto nået at være bænkevarmer og ude i kulden, men nu ser det ud til, at han har fundet fodfæstet og spillet sig varm.

Godt nok røg reservespækkede Celta Vigo ud af Copa del Rey til Mirandés fra næstbedste række, men den danske dribler, som er kendt for ikke at snøre støvlerne, leverede et klassemål undervejs.

Pione Sisto må dog nøjes med at vise evnerne i La Liga, hvor holdet i den grad har brug for hjælp. Holdet ligger på en aktuel nedrykningsplads, men det er fortsat tæt i den kedelig halvdel af ligaen.

Ifølge TV2 Sport-kommentator Morten Glinvad er Pione Sistos sidste syv mål scoret på ude, men fortsætter han sin fremgang gennem hele foråret, så kunne han være en fræk trumf for Åge Hareides mandskab, der som bekendt skal spille EM på eget græs, når det bliver juni.

